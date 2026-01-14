Κυλλήνη: «Καμπανάκι» Παπαδόπουλου για τη σεισμική δραστηριότητα – Στο μικροσκόπιο σμηνοσειρά ή προσεισμική ακολουθία

Τον προβληματισμό του για τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Κυλλήνη εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως αναφέρει, από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικότητας στην Ελλάδα ξεχωρίζει η συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην ευρύτερη περιοχή της Κυλλήνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μέγεθος ήταν 3,5 Ρίχτερ, στις 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει δύο κρίσιμα χαρακτηριστικά: αφενός, στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη σεισμών δεν ξεπέρασαν τα 6 Ρίχτερ, ωστόσο αποδείχθηκαν βλαβεροί, και αφετέρου, κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμικές ακολουθίες, γεγονός που –όπως σημειώνει– φαίνεται να ευνοείται από τις ιδιαίτερες σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν επαρκούν για ασφαλή εκτίμηση της εξέλιξης της σεισμικής δραστηριότητας. Όπως αναφέρει, δεν είναι ακόμη δυνατό να διευκρινιστεί αν πρόκειται για προσεισμική ακολουθία ή για σμηνοσειρά που δεν θα οδηγήσει σε ισχυρό σεισμό.

Η παρακολούθηση της περιοχής, σύμφωνα με τον σεισμολόγο, θα συνεχιστεί σε τακτική βάση, στο πλαίσιο της σύγχρονης προσέγγισης για την εκτίμηση του χρονικά εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου.

