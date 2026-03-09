Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου της εταιρείας Hellenic Seaplanes στο λιμάνι της Κυλλήνης, σηματοδοτώντας την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο της θαλάσσιας αεροπλοΐας.

Το υδροπλάνο απογειώθηκε από τα Μέγαρα Αττικής και, έπειτα από περίπου 55 λεπτά πτήσης, προσθαλασσώθηκε στο υδάτινο πεδίο του λιμένα Κυλλήνης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν οι βουλευτές Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος και Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, καθώς και ο διευθυντής επίγειων επιχειρήσεων της Hellenic Seaplanes, Πολυχρόνης Ροντογιάννης.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας, σχεδιασμού και διεκδικήσεων από τον Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ο οποίος επιδίωξε συστηματικά την ενεργοποίηση του υδατοδρομίου.

Η δοκιμαστική πτήση εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου δικτύου υδροπλάνων που θα συνδέει την περιοχή με νησιωτικούς αλλά και ηπειρωτικούς προορισμούς, ενισχύοντας τις μεταφορικές δυνατότητες και την τουριστική ανάπτυξη.

Η συγκεκριμένη πτήση θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό βήμα πριν από την έναρξη τακτικών δρομολογίων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν μέσα στη φετινή θερινή περίοδο, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και ο σχεδιασμός του πτητικού προγράμματος.

