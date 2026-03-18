Πάτρα: Κυνήγι με το μεταφυσικό σε ακατοίκητες οικοδομές στο Δασύλλιο ΦΩΤΟ

Μια ημέρα μετά τη γρουσούζικη Παρασκευή και 13 κι αν διαβάζετε αυτές τις γραμμές σημαίνει ότι καταφέραμε και βγήκαμε ζωντανοί μετά από ένα ακόμη συναπάντημα με το ανεξήγητο.

Το ραντεβού μας αυτήν τη φορά δόθηκε με παρέα νεαρών που ζουν στην περιοχή του Ασυρμάτου και της Αρόης και θέλησαν να μας καταγγείλουν περίεργα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται από εκείνη την πλευρά του Δασυλλίου. Διακτινιστήκαμε, λοιπόν, στην οδό Αρτέμιδος στην πλαγιά που βρίσκεται ακριβώς επάνω από τη μίνι Περιμετρική της Πάτρας, εκεί όπου είχαμε ξαναβρεθεί και παλιότερα κατά την αυτοψία μας στην εγκαταλελειμμένη βάση του Πολεμικού Ναυτικού. Οι νεαροί αναγνώστες μας μπήκαν κατευθείαν στο ψητό: «Λίγο μετά τη διασταύρωση με την οδό Φολόης υπάρχουν παλιές ανολοκλήρωτες οικοδομές στις οποίες τα βράδια ακούγονται διάφοροι περίεργοι θόρυβοι. Στην αρχή όλοι έλεγαν ότι είναι σκυλιά ή πρόβατα, όμως στην πορεία αρχίσαμε να βλέπουμε και περίεργα φώτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λογικό ήταν η σκέψη μας να πάει και σε ερωτευμένα ζευγαράκια που ενδεχομένως να αναζητούσαν μέρη για να μείνουν μόνα τους, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι κάτι άλλο συμβαίνει.

Μια νύχτα, λοιπόν, τα φαινόμενα εντάθηκαν, ενώ συν τοις άλλοις άρχισαν να ακούγονται και περίεργα βουητά και ψαλμωδίες. Βρήκαμε το θάρρος και μαζευτήκαμε 10-12 άτομα στην παρέα μας να πάμε να δούμε από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει.

Μπήκαμε, λοιπόν, στη μια οικοδομή και αρχίσαμε να ψάχνουμε, όμως όταν κάναμε να ανεβούμε τις σκάλες για να εξερευνήσουμε και τους πιο πάνω ορόφους, ακούσαμε μια δυνατή φωνή προειδοποίησης που μας πάγωσε: ”Μην τολμήσετε να ανεβείτε επάνω γιατί θα το πληρώσετε”. Οι περισσότεροι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, αλλά έμειναν δυο-τρεις πίσω που ήταν και οι πιο θαρραλέοι. Τότε ήταν, όμως, που ακούστηκαν ποδοβολητά να κατεβαίνουν γρήγορα τις σκάλες και οι φίλοι μας έγιναν… καπνός από την τρομάρα τους. Το κακό ήταν ότι κάποιοι γείτονες στα γύρω σπίτια είχαν δει όλη αυτήν τη φασαρία και είχαν καλέσει την Αστυνομία, οπότε όλοι όσοι τρέξαμε προς τον δρόμο βρεθήκαμε περικυκλωμένοι από την ΟΠΚΕ και από την ομάδα ”Δίας”, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στο Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, μέχρι να μας μαζέψουν οι γονείς μας. Οταν εξηγήσαμε στην Αστυνομία τι ακριβώς συνέβη, μάλλον δεν γίναμε πιστευτοί γιατί δεν βρέθηκε κανείς άλλος στον τόπο του… εγκλήματος. Οποιοι κι αν ήταν στους επάνω ορόφους της εγκαταλελειμμένης οικοδομής, είχαν ήδη εξαφανιστεί, άγνωστο από πού…».

Το μυαλό μας πήγε σε δύο πράγματα. Είτε σε φαρσέρ -με πολύ κακή αίσθηση του χιούμορ- είτε σε παγανιστικές τελετές, καθώς τα παιδιά που ξαναβρέθηκαν στο σημείο υπό το φως του ήλιου βρήκαν νεκρές γάτες, λιωμένα κεριά και σπασμένα αβγά, στοιχεία που μπορεί από κάποιους να συνδεθούν με τον αποκρυφισμό. Πεντάλφες, πάντως, κι άλλα σχετικά σύμβολα δεν βρέθηκαν στον χώρο, οπότε μάλλον το σενάριο για επικλήσεις σκοτεινών πνευμάτων πρέπει να απομακρυνθεί. Ή μήπως όχι;

Σε κάθε περίπτωση, οι παλιές οικοδομές -τις οποίες μπορεί κάποιος να διακρίνει στην πλαγιά του Δασυλλίου κι ενώ διασχίζει τη μίνι Περιμετρική- συμπεριλαμβάνονται, πλέον, στις σύγχρονες ιστορίες με το παραφυσικό στην πόλη μας. Μέχρι κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί η ανέγερσή τους, να κατοικηθούν και τα… κακά πνεύματα (και προφανώς και οι κακόγουστοι φαρσέρ) να βρουν άλλους τόπους κατοικίας. Κι άλλα… θύματα!

Υ.Γ.: Εννοείται φυσικά ότι δεν θέλουμε να προσβάλουμε τους κατασκευαστές ή τους ιδιοκτήτες των οικοδομών. Απλές ιστορίες μεταφέρουμε που οδήγησαν μια ντουζίνα νεαρούς Πατρινούς να περάσουν μερικές μεταμεσονύχτιες ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα!

