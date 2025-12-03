Κυπαρισσία: Καταγγελία 47χρονου κτηνιάτρου ότι απήχθη για να αποκαλύψει κρυμμένα χρήματα

Ένας 47χρονος κτηνίατρος από την Κυπαρισσία κατήγγειλε στις Αρχές ότι τέσσερα άτομα τον απήγαγαν, τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πληροφορίες για μεγάλο χρηματικό ποσό που φέρεται να κατείχε στο πατρικό του στα Σεπόλια. Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Κυπαρισσία: Καταγγελία 47χρονου κτηνιάτρου ότι απήχθη για να αποκαλύψει κρυμμένα χρήματα
03 Δεκ. 2025 13:47
Pelop News

Ένας κτηνίατρος, μόνιμος κάτοικος Κυπαρισσίας, υποστηρίζει ότι το βράδυ της Τρίτης έπεσε θύμα απαγωγής από τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα, τα οποία τον μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού βρίσκονται χρήματα ύψους περίπου 180.000 ευρώ.

Σοβαρή καταγγελία για απαγωγή και κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού έκανε στις Αρχές ένας 47χρονος κτηνίατρος από την Κυπαρισσία. Ο άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία το βράδυ της Τρίτης, αναφέροντας ότι λίγο πριν μπει στο σπίτι του, περίπου στις 20:00, τέσσερις άγνωστοι με full face τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή και με την απειλή βίας απέσπασαν πληροφορίες για χρήματα – γύρω στις 180.000 ευρώ – που, όπως είπε, διατηρεί στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια.

Όπως περιέγραψε, δύο από τους τέσσερις άνδρες πήραν τα κλειδιά του και με το δικό τους όχημα κατευθύνθηκαν προς την κατοικία του, ενώ εκείνος παρέμεινε στο σημείο με τους άλλους δύο. Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες επέστρεψαν οδηγώντας το αυτοκίνητο του 47χρονου και, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν 25.000 ευρώ από το σπίτι.

Στη συνέχεια, τον επιβίβασαν και πάλι στο όχημά τους και τον μετέφεραν σε αγροτική περιοχή στο Βασιλικό, όπου τον εγκατέλειψαν μαζί με το αυτοκίνητό του αλλά κρατώντας τα κλειδιά.

Ο 47χρονος περπάτησε μέχρι το κοντινότερο καφενείο και από εκεί επικοινώνησε με την αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:36 Πάτρα: Αστυνομική έφοδος στον Ριγανόκαμπο Πατρών: Σε 20 προσαγωγές, εξιχνιάστηκαν πάνω από 70 υποθέσεις
15:32 Καϊλή για τη σύλληψη της Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς
15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
15:16 Σε οριακό σημείο τα σχολεία στα Καλάβρυτα – Επιστολή «καμπανάκι» από τον Σύλλογο Γονέων
15:08 Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκινούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου
15:00 Έκτακτες ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σάββατο λόγω πορειών για τον Γρηγορόπουλο
15:00 Στην «κόκκινη ζώνη» και η Αχαΐα: Υψηλή επικινδυνότητα στον νέο Εθνικό Χάρτη Πυρκαγιών
14:55 Επική στιγμή στη Σύρο: Φαντάρος παρακολούθησε το ματς του Ολυμπιακού από τη σκοπιά
14:53 Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στη Βουλή: Η εθιμοτυπική πρώτη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
14:46 Βελόπουλος στη Βουλή: Σκληρή επίθεση για αγροτικά, ΟΠΕΚΕΠΕ, εξοπλιστικά και εκλογές
14:41 Ανδρουλάκης: «Η Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ είναι ημέρα λογοδοσίας για την κοινωνία μας»
14:38 Μαρινάκης: «Ο διάλογος με τους αγρότες δεν σταμάτησε – Δεν θα δοθούν λεφτά που δεν υπάρχουν»
14:31 Κυψέλη: Εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου βρέθηκαν μέσα στο αποχετευτικό του ΑΤ
14:23 Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ
14:20 Η υπνική άπνοια διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικής νόσου
14:11 Ένταση στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών: Οδηγοί ταξί απέναντι στα ΜΑΤ με χημικά στον αέρα
14:05 Πάνω από 1.190 παραβάσεις τον Νοέμβριο για εμπόδια στην ελεύθερη κίνηση πολιτών στη Δυτική Ελλάδα
14:02 Αττική: Συναγερμός για λειψυδρία – Μόρνος και Υλίκη χάνουν ραγδαία τα αποθέματά τους παρά τις βροχές
14:00 Πάτρα: Με υψηλή συμμετοχή συνεχίζεται η 48ωρη απεργία των ταξί – Κομβόι διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης
13:56 Αττική: Βίντεο της ΕΛΑΣ από μεγάλη επιχείρηση με 11 προσαγωγές για κύκλωμα κλοπών και απατών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ