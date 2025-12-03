Κυπαρισσία: Καταγγελία 47χρονου κτηνιάτρου ότι απήχθη για να αποκαλύψει κρυμμένα χρήματα

Ένας κτηνίατρος, μόνιμος κάτοικος Κυπαρισσίας, υποστηρίζει ότι το βράδυ της Τρίτης έπεσε θύμα απαγωγής από τέσσερα άτομα με καλυμμένα πρόσωπα, τα οποία τον μετέφεραν σε απομονωμένο σημείο και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού βρίσκονται χρήματα ύψους περίπου 180.000 ευρώ.

Σοβαρή καταγγελία για απαγωγή και κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού έκανε στις Αρχές ένας 47χρονος κτηνίατρος από την Κυπαρισσία. Ο άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία το βράδυ της Τρίτης, αναφέροντας ότι λίγο πριν μπει στο σπίτι του, περίπου στις 20:00, τέσσερις άγνωστοι με full face τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή και με την απειλή βίας απέσπασαν πληροφορίες για χρήματα – γύρω στις 180.000 ευρώ – που, όπως είπε, διατηρεί στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια.

Όπως περιέγραψε, δύο από τους τέσσερις άνδρες πήραν τα κλειδιά του και με το δικό τους όχημα κατευθύνθηκαν προς την κατοικία του, ενώ εκείνος παρέμεινε στο σημείο με τους άλλους δύο. Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες επέστρεψαν οδηγώντας το αυτοκίνητο του 47χρονου και, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν 25.000 ευρώ από το σπίτι.

Στη συνέχεια, τον επιβίβασαν και πάλι στο όχημά τους και τον μετέφεραν σε αγροτική περιοχή στο Βασιλικό, όπου τον εγκατέλειψαν μαζί με το αυτοκίνητό του αλλά κρατώντας τα κλειδιά.

Ο 47χρονος περπάτησε μέχρι το κοντινότερο καφενείο και από εκεί επικοινώνησε με την αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

