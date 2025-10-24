Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (24.10.2025) στα γραφεία της ΕΟΚ η κλήρωση της τελικής φάσης (Final-8) του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών, παρουσία των εκπροσώπων των ομάδων.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, περιορισμοί στις διασταυρώσεις δεν υπήρχαν, ενώ ο νικητής του UNICEF Trophy (AΓΕΧ, Νίκη Βόλου, Δόξα Λευκάδας, Ελευθερούπολη), εφόσον επικρατήσει του 12ου της κατάταξης της GBL στο τέλος του πρώτου γύρου, θα υποδεχθεί στην έδρα του τον 5ο της βαθμολογίας στο τέλος του πρώτου γύρου.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα μπορούσαν να συναντηθούν και νωρίτερα στην διοργάνωση, ωστόσο όπως προέκυψε από την κλήρωση, αν οι δύο ομάδες καταλάβουν τις δύο πρώτες θέσεις στον πρώτο γύρο της GBL, θα μπορούν να κοντραριστούν μόνο στον τελικό του Κυπέλλου.

Στην κλήρωση της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκπροσωπήθηκε από τον Σταύρο Ντίνο, η ΚΑΕ ΑΕΚ από τον Σάββα Ανεστιάδη και η ΚΑΕ Αμαρουσίου από τους Θανάση Σουφλιά και Φάνη Κουμπούρα.

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην GBL μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Η κλήρωση είναι η εξής:

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή 8ος/9ος

1ος-4ος

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος

6ος/11ος-7ος/10ος

