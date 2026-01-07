Κυπριακή Προεδρία ΕΕ: Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ζελένσκι, Φον ντερ Λάιεν και Κόστα

Στη Λευκωσία υποδέχεται σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επίσημη έναρξη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η κοινή συνάντηση των τεσσάρων ηγετών θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο και εντάσσεται στον κύκλο επαφών που συνοδεύουν την ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Κόστα, με επίκεντρο τον συντονισμό για τις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες του εξαμήνου, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί διμερής συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με έμφαση στις προσπάθειες για ειρηνευτική προοπτική, στη διεθνή νομιμότητα και στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, με αντικείμενο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας. Επιπλέον, θα δεχθεί τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της χώρας στην τελετή.

Η επίσημη τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί το βράδυ, ενώ θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης προς τιμήν των επικεφαλής των αντιπροσωπειών. Στο περιθώριο του δείπνου αναμένονται πρόσθετες επαφές, μεταξύ άλλων με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου και τον Πρόεδρο του Ιράκ Αμπντούλ Λατίφ Ρασίντ.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο της Προεδρίας

Η παρουσία του Αντόνιο Κόστα και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Λευκωσία εντάσσεται στην περιοδεία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την Κύπρο να αποτελεί σταθμό ενόψει και επόμενων επισκέψεων στη Μέση Ανατολή.

Στις προτεραιότητες που έχει ήδη ανακοινώσει η κυπριακή Προεδρία περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πορείας της Μολδαβίας, η οποία έχει τεθεί ως ένας από τους βασικούς στόχους του εξαμήνου.

