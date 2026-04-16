Κύπρος: Αποχώρησαν τα άρματα από τη νεκρή ζώνη

Παράλληλα, υπήρξε αυξημένη παρουσία και από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην περιοχή που βρίσκεται υπό την ευθύνη τους.

16 Απρ. 2026 12:45
Pelop News

Μετά την χθεσινή ένταση στην νεκρή ζώνη δίπλα στο μικτό χωριό Πύλα, σήμερα είναι πιο ήρεμη  η κατάσταση, αλλά όχι και φυσιολογική. Τα τουρκικά άρματα απομακρύνθηκαν από την περιοχή, όμως στο ύψωμα παρέμειναν η τουρκική σημαία και η κεραία, σε ένα σκηνικό που εξακολουθεί να κρατά ανοιχτή την πρόκληση μέσα σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ζώνη.

Στα σημεία, όπου χθες (15/4) υπήρχε ενισχυμένη παρουσία κατοχικών δυνάμεων με άρματα και άλλες κινήσεις επί του πεδίου, σήμερα καταγράφεται αποκλιμάκωση ως προς τα βαρέα μέσα. Ωστόσο, η παραμονή της σημαίας και της κεραίας στο ίδιο σημείο δείχνει ότι η Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και νέων τετελεσμένων στη νεκρή ζώνη.

Το νέο επεισόδιο στην Πύλα προκλήθηκε με μεταφορά λεγόμενων «αστυνομικών» του ψευδοκράτους, στρατιωτική κινητικότητα και εμφάνιση αρμάτων μάχης, ενώ στο σημείο τοποθετήθηκε και τουρκική σημαία. Η παρουσία των Ηνωμένων Εθνών ήταν άμεση, με την UNFICYP να επιχειρεί να αποτρέψει νέα μεταβολή της κατάστασης στο έδαφος.

Κύπρος: Σοβαρή ένταση στη Νεκρή Ζώνη με παρουσία κατοχικών αρμάτων

ΟΗΕ και Λευκωσία στο φόντο της αποκλιμάκωσης

Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφεραν ότι τα άρματα και οι σημαίες δεν βρίσκονταν εντός της νεκρής ζώνης, απορρίπτοντας ορισμένες από τις αρχικές αναφορές περί άμεσης εισόδου στο συγκεκριμένο καθεστώς περιοχής.

Από κυπριακής πλευράς, η Λευκωσία δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της τουρκικής κίνησης.

Η αποχώρηση των αρμάτων αφαιρεί ένα στοιχείο άμεσης έντασης, αλλά δεν αλλάζει την ουσία. Όταν στήνεται τουρκική σημαία και παραμένει κεραία σε τέτοιο σημείο, το μήνυμα είναι σαφές και δοκιμάζονται τα όρια αντίδρασης, με μικρές κινήσεις που παρουσιάζονται περίπου ως λεπτομέρεια, ενώ στην πράξη χτίζουν εικόνα ελέγχου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ