Κύπρος: Σοβαρή ένταση στη Νεκρή Ζώνη με παρουσία κατοχικών αρμάτων

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας στην Κύπρο, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται επικίνδυνη κινητικότητα των κατοχικών δυνάμεων εντός και πέριξ της Νεκρής Ζώνης, κοντά στο μεικτό χωριό Πύλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρκικός στρατός έχει μεταφέρει στην ευρύτερη περιοχή περίπου 15 άρματα μάχης, ενώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες μέλη της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους με πολιτική περιβολή.

Το χρονικό της έντασης

Η κατάσταση πυροδοτήθηκε από διαφωνίες μεταξύ των κατοχικών αρχών και της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) σχετικά με δραστηριότητες εντός της Πράσινης Γραμμής.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν δυνάμεις του κατοχικού στρατού παρεμπόδισαν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας να διενεργήσουν ελέγχους για τον αφθώδη πυρετό σε βουστάσια της περιοχής, εν μέσω ανησυχιών για μετάδοση του ιού από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές.

Κινητοποίηση ΟΗΕ

Στο σημείο παρατηρείται ενισχυμένη παρουσία οχημάτων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία έχει πυκνώσει τις περιπολίες της για την αποτροπή νέων τετελεσμένων. Παράλληλα, δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για προληπτικούς λόγους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, προχωρώντας σε σειρά διπλωματικών διαβημάτων. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του καθεστώτος της Νεκρής Ζώνης, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του Οργανισμού παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την εκτόνωση της κρίσης.

