Κύπρος: Σοβαρή ένταση στη Νεκρή Ζώνη με παρουσία κατοχικών αρμάτων

Συναγερμός στην Κύπρο μετά την εμφάνιση κατοχικών αρμάτων στη Νεκρή Ζώνη κοντά στην Πύλα.

Κύπρος: Σοβαρή ένταση στη Νεκρή Ζώνη με παρουσία κατοχικών αρμάτων
15 Απρ. 2026 16:07
Pelop News

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας στην Κύπρο, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται επικίνδυνη κινητικότητα των κατοχικών δυνάμεων εντός και πέριξ της Νεκρής Ζώνης, κοντά στο μεικτό χωριό Πύλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τουρκικός στρατός έχει μεταφέρει στην ευρύτερη περιοχή περίπου 15 άρματα μάχης, ενώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες μέλη της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους με πολιτική περιβολή.

Το χρονικό της έντασης

Η κατάσταση πυροδοτήθηκε από διαφωνίες μεταξύ των κατοχικών αρχών και της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) σχετικά με δραστηριότητες εντός της Πράσινης Γραμμής.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν δυνάμεις του κατοχικού στρατού παρεμπόδισαν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας να διενεργήσουν ελέγχους για τον αφθώδη πυρετό σε βουστάσια της περιοχής, εν μέσω ανησυχιών για μετάδοση του ιού από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές.

Κινητοποίηση ΟΗΕ 

Στο σημείο παρατηρείται ενισχυμένη παρουσία οχημάτων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία έχει πυκνώσει τις περιπολίες της για την αποτροπή νέων τετελεσμένων. Παράλληλα, δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για προληπτικούς λόγους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, προχωρώντας σε σειρά διπλωματικών διαβημάτων. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του καθεστώτος της Νεκρής Ζώνης, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του Οργανισμού παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την εκτόνωση της κρίσης.

16:16 Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη είναι πιο θωρακισμένη έναντι της ενεργειακής κρίσης σε σύγκριση με το 2022»
16:07 Κύπρος: Σοβαρή ένταση στη Νεκρή Ζώνη με παρουσία κατοχικών αρμάτων
15:53 Αρναούτογλου στην ΕΕ: Σε οριακό σημείο η αλιεία λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων
15:49 Πάτρα: Προχωρά το ανοικτό θέατρο 653 θέσεων και το πάρκινγκ στο πρώην κάμπινγκ στο Έλος της Αγυιάς
15:45 Τραμπ: Ζήτησα από τον Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν
15:35 Φράουλες: Ο κόκκινος «θησαυρός» της άνοιξης – Υψηλή διατροφική αξία, πολλαπλά οφέλη
15:27 Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αντόνιο Κόστα: Συνάντηση με Μητσοτάκη
15:19 Κεφαλονιά: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες του πατέρα της 19χρονης
15:13 Βρείτε διαιτητές γιατί χανόμαστε…
15:10 ΔΥΠΑ: Διευρύνεται η λίστα των προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους
15:09 Αγρίνιο: Αυτοκίνητο μπούκαρε σε φούρνο και διέλυσε τη γυάλινη πρόσοψη ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
15:03 Αίγιο: Οι προϊστορικές απαρχές μίας ζωντανής πόλης. Η διαχρονία της κατοίκησης
15:00 Πάτρα: Πάσχα με πτώση τζίρου κατά 20% – Απολογισμός από εμπόριο, εστίαση και αγορά κρεάτων
15:00 Δανάη Μπάρκα: Αυτός είναι ο γάμος που ετοιμάζει τον Ιούνιο – Η ημερομηνία, η τοποθεσία και οι καλεσμένοι
14:55 Ο Patras Half Marathon δείχνει τον δρόμο της εξωστρέφειας
14:46 Συναγερμός στην Ορεστιάδα: Μεγάλος όγκος νερού αναμένεται στον Άρδα από τη Βουλγαρία
14:34 Πάρνηθα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Λεωφόρο Πάρνηθος – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική
14:30 Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, ενώ ανεβαίνει η πίεση στο Ιράν
14:27 ΝΕΟΤΕΡΑ Μακελειό σε γυμνάσιο στην Τουρκία: Μαθητής άνοιξε πυρ, 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
14:23 Ιόνιο: Υπεγράφη η σύμβαση για τη γεώτρηση στο Block 2 – Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη έρευνα μετά από δεκαετίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
