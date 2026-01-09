Κύπρος: Στον εισαγγελέα το βίντεο με τους «μαϊμού επενδυτές» – «Δεν έχει λάβει μετρητά ο Χριστοδουλίδης»

Η κυπριακή κυβέρνηση χαρακτηρίζει υβριδική δραστηριότητα το βίντεο που κυκλοφόρησε σε λογαριασμό στο X και παρουσιάζει μονταρισμένα αποσπάσματα δηλώσεων του πρώην υπουργού Γιώργου Λακκοτρύπη, του διευθυντή του προεδρικού γραφείου Χαράλαμπου Χαραλάμπους και του διευθυντή του Ομίλου Cyfield Γιώργου Χρυσοχού.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, η αρμόδια κρατική υπηρεσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βίντεο περιλαμβάνει στοιχεία υβριδικής δραστηριότητας. Το υλικό θα διαβιβαστεί τόσο στον Γενικό Εισαγγελέα όσο και στον Αρχηγό της Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο κ. Λετυμπιώτης, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι «Σίγμα» και όπως μεταδίδει το Philenews, εξήγησε ότι η αρχική κυβερνητική θέση βασίστηκε σε βασικές παραδοχές: την ταυτότητα του δημιουργού του βίντεο, την ιδιότητά του, τον σκοπό δημιουργίας και ανάρτησής του από λογαριασμό αμφιβόλου προέλευσης. Επισήμανε ότι το υλικό συνοδεύεται από τίτλους, αφηγήσεις και συρραφή πλάνων και ήχων με στόχο να οδηγήσει σε προκατασκευασμένο συμπέρασμα, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Είναι σαφές ότι στοχοποιείται ευθέως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση και η χώρα, αξιοποιώντας παραποιημένα πλάνα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαχωρίζοντας την προπαγάνδα και την παραπλάνηση από τη δημοσιογραφική έρευνα ή την τεκμηριωμένη κατάθεση στοιχείων ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Ερωτηθείς για την απουσία άμεσης τοποθέτησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί θεσμικά εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο και ότι ο ίδιος θα τοποθετηθεί όπου και όποτε κρίνει κατάλληλο.

Ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχει λάβει μετρητά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Πρόσθεσε ότι η τελευταία επικοινωνία του Προέδρου με τον Γιώργο Χρυσοχού (που εμφανίζεται στο βίντεο) ήταν την ημέρα της εκλογής του, όταν ο κ. Χρυσοχούς έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα χωρίς να λάβει απάντηση.

Σχετικά με τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης της Πρώτης Κυρίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι όλα είναι απολύτως διαφανή και ελεγμένα: οι λογαριασμοί ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα και τον Γενικό Λογιστή, ενημερώνεται η Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει διενεργηθεί έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία, με χρηματοδοτήσεις μόνο μέσω τραπεζικών εμβασμάτων για στήριξη φοιτητών σε ανάγκη.

