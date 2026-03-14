Κυψέλη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος οδηγός

Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα του Σαββάτου τροχαίο ατύχημα στην Κυψέλη, όταν αυτοκίνητο ανατράπηκε στη μέση του δρόμου και εγκλωβίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός του. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, ενώ για λίγη ώρα διακόπηκε η κυκλοφορία μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

14 Μαρ. 2026 21:36
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου στην Κυψέλη, όταν όχημα με ηλικιωμένο οδηγό ανατράπηκε στην οδό Μεγίστης, στο ύψος του αριθμού 15. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση, το αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκη και μοτοσικλετιστής, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο οδηγό, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο όχημα. Η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να απομακρυνθεί το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε τις αισθήσεις του κατά τον απεγκλωβισμό, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Λίγο πριν από τις 19:00, η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε και ο δρόμος δόθηκε ξανά σε χρήση.

