Κυψέλη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στη μέση του δρόμου – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος οδηγός

Τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου στην Κυψέλη, όταν όχημα με ηλικιωμένο οδηγό ανατράπηκε στην οδό Μεγίστης, στο ύψος του αριθμού 15. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν υπό διερεύνηση, το αυτοκίνητο κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου, ενώ στο περιστατικό ενεπλάκη και μοτοσικλετιστής, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο οδηγό, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο όχημα. Η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να απομακρυνθεί το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε τις αισθήσεις του κατά τον απεγκλωβισμό, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Λίγο πριν από τις 19:00, η κυκλοφορία στην περιοχή αποκαταστάθηκε και ο δρόμος δόθηκε ξανά σε χρήση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



