Κυψέλη: Αθηναϊκός σχιστόλιθος το υλικό που ξεχύθηκε στους δρόμους, πώς συνδέεται με τις εργασίες στο Μετρό

Το μυστήριο γύρω από το γκρι, παχύρρευστο υλικό που άρχισε να αναβλύζει από αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Κυψέλη φαίνεται να οδηγείται σε μια πρώτη τεχνική εξήγηση. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το υλικό που πλημμύρισε δρόμους της περιοχής δεν παραπέμπει σε κάποιο επικίνδυνο χημικό συμβάν, αλλά πιθανότατα σε αθηναϊκό σχιστόλιθο, δηλαδή σε γεωλογικό υλικό του υπεδάφους της Αττικής, το οποίο υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να εμφανιστεί σε ημιρευστή μορφή.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου, όταν κάτοικοι είδαν ένα γκρι, πηχτό υλικό να βγαίνει από αυλόπορτα εγκαταλελειμμένου οικοπέδου. Η ροή συνεχίστηκε για ώρες, με αποτέλεσμα να καλυφθούν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργηθεί εικόνα που θύμιζε υγρό τσιμέντο. Σε ορισμένα σημεία οχήματα εγκλωβίστηκαν, ενώ αναφέρθηκαν και μικρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα από τη μεγάλη συσσώρευση του υλικού.

Το φαινόμενο καταγράφηκε κυρίως στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της Σπετσών, αλλά και στην οδό Στροφάδων, κοντά στη Σκύρου, όπου χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία. Η εικόνα που διαμορφώθηκε μέσα στη νύχτα προκάλεσε έντονη ανησυχία στη γειτονιά, με κατοίκους να συνδέουν από την πρώτη στιγμή το συμβάν με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη νέα γραμμή του Μετρό.





Το σενάριο που κερδίζει έδαφος

Οι πρώτες πληροφορίες από τεχνικά συνεργεία και μηχανικούς που βρέθηκαν στο σημείο την Πέμπτη δείχνουν ότι η διαρροή πιθανότατα συνδέεται με τις υπόγειες εργασίες της Γραμμής 4. Τα σχετικά ρεπορτάζ σημειώνουν ότι κάτω από τις συγκεκριμένες οδούς, ανάμεσα στους υπό κατασκευή σταθμούς Κυψέλη και Δικαστήρια, γίνονται εργασίες διάνοιξης και πως κάποια τεχνική αστοχία ενδέχεται να οδήγησε στη διαρροή του υλικού, το οποίο φέρεται να βγήκε προς την επιφάνεια μέσω της αποχέτευσης του εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει το σενάριο του αθηναϊκού σχιστόλιθου να θεωρείται σήμερα το πιο πιθανό. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ένα τυχαίο υλικό που βρέθηκε στον δρόμο, αλλά για φαινόμενο που μπορεί να συνδέεται άμεσα με τις γεωλογικές συνθήκες του υπεδάφους και την πίεση που ασκείται κατά τη διάρκεια μεγάλων υπόγειων τεχνικών παρεμβάσεων.

Τι ακολουθεί στην περιοχή

Το πρωί της Πέμπτης έσπευσαν στο σημείο τεχνικά κλιμάκια και συνεργεία προκειμένου να εξετάσουν τόσο τη σύσταση του υλικού όσο και την ακριβή αιτία της διαρροής. Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις για τον καθαρισμό του δρόμου και την απομάκρυνση της μάζας που είχε απλωθεί στο οδόστρωμα, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία και να μειωθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων.

Με τα έως τώρα δεδομένα, η αρχική ανησυχία φαίνεται να υποχωρεί ως προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το περιστατικό θεωρείται αμελητέο. Αντίθετα, ανοίγει ένα νέο πεδίο ερωτημάτων για τις υπόγειες παρεμβάσεις στην περιοχή και για το κατά πόσο είχαν προβλεφθεί όλες οι πιθανές γεωτεχνικές επιπτώσεις σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Αθήνας.

