Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ

Περίεργο φαινόμενο στην Κυψέλη με υγρό που θυμίζει τσιμέντο να αναβλύζει από αυλή. Κλειστοί δρόμοι και έρευνες στο σημείο.

16 Απρ. 2026 8:57
Pelop News

Ένα ασυνήθιστο και δυσεξήγητο περιστατικό έχει θέσει σε συναγερμό τους κατοίκους στην Κυψέλη από το απόγευμα της Τετάρτης. Μια συνεχής ροή ενός παχύρρευστου, γκρίζου υγρού, η υφή του οποίου προσομοιάζει με τσιμέντο, αναβλύζει από το έδαφος στην αυλή ενός ακατοίκητου σπιτιού, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της γειτονιάς.

Η διαρροή εντοπίστηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης από διερχόμενο κάτοικο της οδού Στροφάδων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το υλικό ξεπηδούσε απευθείας από το υπέδαφος στο εσωτερικό της αυλής του εγκαταλελειμμένου οικήματος, καλύπτοντας ταχύτατα το κράσπεδο και την είσοδο. Παρά τις προσδοκίες για ύφεση του φαινομένου, η ροή συνεχίστηκε αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα το γκρίζο υγρό να εξαπλωθεί σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της ολισθηρότητας και της αδιευκρίνιστης σύστασης του υλικού, η Τροχαία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτή την ώρα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ειδικών.

Έρευνες

Στο σημείο βρίσκονται ήδη τεχνικά συνεργεία και εξειδικευμένοι μηχανικοί, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτοψία για να ταυτοποιήσουν την προέλευση του υγρού.

Μια από τις επικρατέστερες εκτιμήσεις που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο σε υγρή μορφή. Το συγκεκριμένο πέτρωμα συναντάται συχνά στο υπέδαφος της πρωτεύουσας και η εμφάνισή του στην επιφάνεια συνδέεται πολλές φορές με υπόγειες πιέσεις ή εργασίες που εκτελούνται για τη διάνοιξη των σηράγγων του Μετρό σε κοντινές περιοχές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τη στατικότητα των παρακείμενων κτισμάτων.

