Κυψέλη: Μαχαίρι «πεταλούδα», αίματα στο πάτωμα και μαρτυρίες μαθητών – Νέα στοιχεία για το περιστατικό στο 60ό Γυμνάσιο

Σοκαριστικές διαστάσεις αποκτά το περιστατικό που σημειώθηκε στο 60ό Γυμνάσιο Κυψέλης, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες και μαρτυρίες μαθητών, η ανήλικη που συνελήφθη για τον τραυματισμό 14χρονης συμμαθήτριάς της είχε στην κατοχή της μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», το οποίο χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Η 16χρονη φέρεται να έβγαλε το μαχαίρι από την τσέπη της μπροστά σε άλλα παιδιά, προκαλώντας πανικό στο σχολείο. «Είδα να βγάζει την πεταλούδα και μετά να τη μαχαιρώνει. Έπεφταν αίματα στο πάτωμα», ανέφερε μαθήτρια που ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων.

Σοβαρό επεισόδιο σε σχολείο στην Κυψέλη: Μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών, μία 14χρονη τραυματίας

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, το αιχμηρό αντικείμενο είχε μήκος περίπου 21 εκατοστά, ενώ αρχικά η δράστρια φέρεται να απειλούσε τη συμμαθήτριά της, πριν τη χτυπήσει. «Την ακούμπαγε στην κοιλιά και μετά τη μαχαίρωσε στο χέρι», περιέγραψε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση προκλήθηκε από παρεξήγηση, καθώς η 16χρονη πίστεψε ότι η 14χρονη την προσέβαλε λεκτικά. «Νόμιζε ότι την είπε “πρεζού”, ενώ δεν την είπε», ανέφερε η μαθήτρια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις, η 16χρονη είχε μεταγραφεί πρόσφατα στο συγκεκριμένο σχολείο και βρισκόταν στην πρώτη της ημέρα στο 60ό Γυμνάσιο. «Ήταν η πρώτη της μέρα εδώ. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, ειδικά μαχαίρωμα», σημείωσε η αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανήλικη συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε. Παράλληλα, καθηγητές του σχολείου αναμένεται να καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα νέα στοιχεία και στις μαρτυρίες που αποκαλύπτουν τη βιαιότητα της επίθεσης και τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.

