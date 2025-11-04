Κυψέλη: Νεκρός 72χρονος σε τροχαίο στην οδό Αριστοτέλους

Αιματοβαμμένο πρωινό στην Κυψέλη, όπου ένας άνδρας 72 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αριστοτέλους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο τραυματία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η περιοχή παρέμεινε για ώρα αποκλεισμένη καθώς πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

