Κυψέλη: Νεκρός 72χρονος σε τροχαίο στην οδό Αριστοτέλους
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Κυψέλη, όπου ένας 72χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Αιματοβαμμένο πρωινό στην Κυψέλη, όπου ένας άνδρας 72 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αριστοτέλους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο τραυματία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η περιοχή παρέμεινε για ώρα αποκλεισμένη καθώς πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News