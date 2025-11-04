Κυψέλη: Νεκρός 72χρονος σε τροχαίο στην οδό Αριστοτέλους

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Κυψέλη, όπου ένας 72χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

04 Νοέ. 2025 12:14
Pelop News

Αιματοβαμμένο πρωινό στην Κυψέλη, όπου ένας άνδρας 72 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην οδό Αριστοτέλους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο τραυματία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η περιοχή παρέμεινε για ώρα αποκλεισμένη καθώς πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.
