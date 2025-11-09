Κυψέλη: Βρέθηκε σπίτι για τους άστεγους που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό

Σοκ προκάλεσε η είδηση πως δυο ηλικιωμένοι στην Κυψέλη ήταν άστεγοι και έμεναν εδώ και τρία χρόνια στο αυτοκίνητό τους.

Για τρία ολόκληρα χρόνια οι ηλικιωμένοι στην Κυψέλη περνούσαν τη μέρα και τη νύχτα τους μέσα στο αυτοκίνητό τους καθώς δεν μπορούσαν να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν αξιοπρεπώς και παρέμεναν άστεγοι.

Μετά την παρουσία του θέματος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» το ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε σπίτι ώστε να μείνει.

Πολλοί συμπολίτες ενδιαφέρθηκαν και αφού κάλεσαν την εκπομπή, πρότειναν να μείνουν στα διαμερίσματα που νοικιάζουν με ένα μικρό ενοίκιο.

Ωστόσο, ένα ζευγάρι προσφέρθηκε να τους αγοράσει σπίτι καθώς οι ίδιοι είναι οικονομικά ευκατάστατοι.

Το ζευγάρι μάλιστα προτίθεται να πληρώσει το ενοίκιο ώστε το ηλικιωμένο ζευγάρι να ζει αξιοπρεπώς έως την αγορά του σπιτιού.

«Είμαι πολύ συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τρία χρόνια περιμένω να κοιμηθώ σ’ ένα κρεβάτι».

«Μόνο ευχαριστώ τον κόσμο και το κανάλι. Δεν το περιμέναμε», πρόσθεσε ο 70χρονος.

