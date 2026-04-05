Κυρ. Βελόπουλος: Μόνο εμείς θα ξεριζώσουμε τις «γαλάζιες ακρίδες»

Δηκτική η απάντηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στα όσα είπε το πρωί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός.

«Όταν η Ελληνική Λύση κατήγγειλε κοινοβουλευτικά το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2020, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «σαχλαμάρες». Σήμερα, με θράσος μιλά για «αστοχίες και παθογένειες δεκαετιών», όταν ο ίδιος και το κόμμα του κυβερνά επί μισό αιώνα.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τόσο οι «παθογένειες δεκαετιών» όσο και οι «γαλάζιες ακρίδες» θα ξεριζωθούν μόνο με την Ελληνική Λύση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



