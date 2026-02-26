Κυρανάκης: «Ηθελαν νέα Τέμπη», δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη ΦΩΤΟ

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, καταγγέλλοντας δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη λίγο πριν το Πλατύ της Ημαθίας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή μετά τα Τέμπη. Όπως εξήγησε «η τηλεδιοίκηση για να προστατευτεί είχε κάλυμμα από τσιμέντο για να μην τις κόβουν ομάδες Ρομά. Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν την επέτειο για τα Τέμπη. Πήγαν έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια και με ειδικά καλώδια τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος, τα έκοψαν και έφυγαν».

Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, κατά τον κ. Κυρανάκης, ήταν να πέσει όλη η τηλεδιοίκηση το απόγευμα της Τετάρτης 25/02/2026: «Δύο ημέρες πριν τα Τέμπη κάποιοι ήθελαν να βάλουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών σύμφωνα με τον οποίο το πρόβλημα διορθώνεται και θα είναι πάλι live σε λίγες ώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



