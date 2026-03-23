Κυρανάκης κατά Κωνσταντόπουλου: «Είστε αυταρχική και νάρκισσος»

Με επεισοδιακό τρόπο έκλεισε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής όπου συζητήθηκε το νομοσχέδιο για τις μεταφορές και τα ταξί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να εισβάλει στην αίθουσα και να επιχειρεί να μεταφέρει την ένταση που επικράτησε νωρίτερα στην δίκη των Τεμπών.

Η παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προκάλεσε την αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη.

«Είστε αυταρχική νάρκισσος»

«Είστε αυταρχική νάρκισσος. Θέλετε να είστε εσείς το κέντρο της προσοχής όταν σήμερα θα έπρεπε να είναι οι γονείς των θυμάτων», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σήμερα αρον – αρον τα μέτρα στήριξης για να κρύψει το φιάσκο της δίκης».

«Αποκομίζει κανείς την αίσθηση ακούγοντας την κα Κωνσταντοπούλου να μιλά για την ιστορική δίκη των Τεμπών ότι θέλει και επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. Να είναι η ίδια, ο εαυτός της… η πάρτη της το κέντρο της προσοχής, το κέντρο του κόσμου. Όλα να περιστρέφονται γύρω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό την ενδιαφέρει. Δεν έχει γνησιότητα ούτε ειλικρίνεια», είπε ο αναπληρωτής υπουργός με την πρόεδρο της πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει από τα έδρανα «μιλάει ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας».

Συνεχίζοντας ο κ. Κυρανάκης σημείωσε: «Ρόλο παίζατε όπως πάντα ακόμα και όταν ήσασταν πρόεδρος Βουλής. Εγώ λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που καταλαβαίνουν όλοι σε αυτή την αίθουσα. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης ακόμα και του ίδιου του κόμματος σας. Όλοι όσοι είμαστε γονείς κατανοούμε ότι το κέντρο της υπόθεσης είναι οι γονείς των θυμάτων. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Ακολουθεί ο χαρακτηριστικό διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Ποιους κοροϊδεύετε ;

Κυρανάκης: Οι δικαστές θα κάνουν την δουλειά τους χωρίς να επιτρέψουν σε κανένα να δημιουργήσει χάος

Βασίλης Βιλιάρδος (προεδρεύων): Αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε είναι πολιτισμένο;

Κωνσταντοπούλου: Εσείς ψηφίστε την σύμβαση με την Chevron

Βιλιάρδος: Αυτή είναι η απάντησή σας; Τι να πω; Τουλάχιστον μην διακόπτετε

Κυρανάκης: Αυταρχική νάρκισσος. Θέλει η προσοχή να είναι ι πάνω της. Τα φώτα να είναι πάνω της. Τα μικρόφωνα μπροστά της. Αυτή είστε

Επίθεση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Νωρίτερα, η κα Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην κυβέρνηση και στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την εξέλιξη της δίκης των Τεμπών.

«Η αίθουσα που προετοίμασε ο Φλωρίδης ήταν αίθουσα μικρότερη από πολλές δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια. Δεν πληρούσε κανένα όρο ασφάλειας ούτε πυρασφάλειας. Δεν υπήρχε πυροσβεστήρας. Ήταν παιδιά που γλίτωσαν στο έγκλημα των Τεμπών και κάποια λιποθύμησαν σήμερα . Έλεγαν ότι το μοιραίο τρένο είχε τζάμια που τα έσπασαν βγήκαν και γλίτωσαν ενώ η αίθουσα του δικαστηρίου δεν έχει τζάμια», είπε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας.

