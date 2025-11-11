Κυρανάκης: Μείωση 100 νεκρών στα τροχαία – Έρχονται κλήσεις από “έξυπνες” κάμερες και 24ωρο μετρό στη Θεσσαλονίκη τα Χριστούγεννα

Σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων κατά περισσότερους από 100 νεκρούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως υπογράμμισε, «κάθε απώλεια είναι τραγική, αλλά η μείωση αυτή δείχνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Η εξέλιξη, σύμφωνα με τον υπουργό, οφείλεται στην ενίσχυση των ελέγχων, τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη λειτουργία του μετρό σε 24ωρη βάση και στα μεγάλα οδικά έργα, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ).

«Έξυπνες κάμερες» και ηλεκτρονικές κλήσεις

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι οι πρώτες ηλεκτρονικές κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ έχουν ήδη εκδοθεί μέσω του gov.gr, ενώ οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης αλγορίθμου. «Το δίκτυο θα επεκτείνεται κάθε μήνα. Δεν είναι τιμωρητικός ο ρόλος των καμερών, αλλά στοχεύουν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε.

Από τα Χριστούγεννα θα αποστέλλονται και οι πρώτες κλήσεις για παραβάσεις στις λεωφορειολωρίδες, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η Περιφέρεια Αττικής θα έχει εγκαταστήσει το δικό της δίκτυο καμερών. Παράλληλα, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την τοποθέτηση 600 καμερών στα λεωφορεία, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις εντός των λεωφορειολωρίδων.

Ασφάλεια στις μεταφορές – Προτεραιότητα οι δοκιμές

Αναφερόμενος στο μετρό Θεσσαλονίκης, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για έναν μήνα λόγω εργασιών επέκτασης προς την Καλαμαριά, επισημαίνοντας: «Πρώτα έρχεται η ασφάλεια». Αντίστοιχες προσωρινές τροποποιήσεις θα ισχύσουν και στην Αθήνα, με την αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιάς — έργο που δεν είχε πραγματοποιηθεί εδώ και 25 χρόνια.

24ωρο μετρό στη Θεσσαλονίκη

Ο αναπληρωτής υπουργός αποκάλυψε ότι ένα Σάββατο των Χριστουγεννιάτικων εορτών, το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει πιλοτικά επί 24 ώρες.

«Θα είναι το πρώτο 24ωρο μετρό της Θεσσαλονίκης. Μετά τις γιορτές, θα προχωρήσουμε στην τελική ευθεία για την επέκταση προς την Καλαμαριά», δήλωσε, προσθέτοντας πως το μετρό καταγράφει ήδη πάνω από 50.000 επικυρώσεις κάθε Σάββατο, κυρίως από νέους επιβάτες που το εμπιστεύονται για την ασφάλειά του.

Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδιο νέας σιδηροδρομικής σύνδεσης Καλαμαριάς – Σίνδου μέσω προαστιακού, που θα επιτρέπει τη συνεχή μετακίνηση από το ένα άκρο της Θεσσαλονίκης στο άλλο.

Για το περιστατικό στη Σίνδο

Αναφερόμενος στο πρόσφατο συμβάν με αμαξοστοιχία στη Σίνδο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε κανονικά και πως «δεν υπήρχε καμία περίπτωση να μπει άλλο τρένο στην ίδια γραμμή». Επισήμανε όμως ότι υπήρξε παράλειψη επικοινωνίας μεταξύ σταθμαρχών, για την οποία κλήθηκαν σε απολογία, καθώς και πλημμελής ενημέρωση των επιβατών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης έχει εγκατασταθεί ήδη σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ η εκπαίδευση των μηχανοδηγών πραγματοποιείται πλέον σε προσομοιωτές.

Εκστρατεία καθαρισμού στον Ηλεκτρικό

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης των συρμών της Γραμμής 1 (Ηλεκτρικός), με καθαρισμό βαγονιών από γκράφιτι «ακόμα και 20 ετών», αισθητικές παρεμβάσεις και παραλαβή ανακαινισμένων συρμών από τον Φεβρουάριο, με κλιματισμό και θέσεις ΑμεΑ.

«Όταν ανέλαβα, συνάντησα μια εικόνα εγκατάλειψης. Ο Ηλεκτρικός είναι ανοιχτός σε βανδαλισμούς σχεδόν καθημερινά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι κάθε βαγόνι χρειάζεται 4–5 ημέρες καθαρισμού.

Ο υπουργός κατέληξε πως «αν έχουμε πάρει το μάθημά μας, πρέπει να το λέμε καθαρά: πρώτα έρχεται η ασφάλεια».

