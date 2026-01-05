Κυρανάκης: Τα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είναι απαρχαιωμένα, το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε

Στα απαρχαιωμένα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που προκάλεσαν τα προβλήματα στις συχνότητες, με αποτέλεσμα το blackout στο FIR Αθηνών αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Τα συστήματα είναι απαρχαιωμένα. Το γνωρίζουμε, αυτά παραλάβαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στο Action 24 και πρόσθεσε ότι έχουν εγκατασταθεί εδώ και δεκαετίες. «Δεν μπορούν να αντικατασταθούν σε 9 μήνες», ανέφερε, σημειώνοντας πάντως ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει το έργο.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι οι συχνότητες που υποδέχονται τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα που είναι απαραίτητα έπεσαν ταυτόχρονα σε τέτοια έκταση και μορφή που δεν έχει ξανασυμβεί. Αμέσως τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα και ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί, ενώ το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Για τους αγρότες

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός έναντι των αγροτών. «Πρέπει να πάψουν να εκβιάζουν την ελληνική κοινωνία. Ταλαιπώρησαν εκατομμύρια κόσμο χωρίς λόγο», ανέφερε.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματά τους και έχουν κληθεί για διάλογο για όσα επιπλέον έχουν. Όμως υπάρχει «κόκκινη γραμμή» σε όσα η χώρα βρίσκει μπροστά της για δεκαετίες.

«Ο λόγος που γνωρίζουμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι επί ΝΔ ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Πιο πριν, δεν υπήρχε τρόπος, γιατί δεν υπήρχε κτηματολόγιο. Ο καθένας δήλωνε ό,τι ήθελε», επισήμανε. Στις ευρωεκλογές έγινε έλεγχος για πρώτη φορά και με βάση δορυφορικές εικόνες και μειώθηκαν και επιδοτήσεις που λάμβαναν δικαιούχοι. Και τότε υπήρχαν μπλόκα, γκρίνια, εκβιασμοί.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, οι αγρότες έχουν προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημία σε άλλους κλάδους. Οι αγρότες, ανέφερε, είναι ο μόνος κλάδος στην Ελλάδα που παίρνει 3,8 δισ. ευρώ τον χρόνο για να κάνει τη δουλειά του.

Νέα τρένα από το 2027

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στην παραγγελία 23 νέων τρένων, για πρώτη φορά μετά από πάνω από 20 χρόνια και μάλιστα με χρήματα όχι των Ελλήνων, αλλά των Ιταλών φορολογουμένων. Αυτό γίνεται, εξήγησε, επειδή η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι πήρε την πολιτική απόφαση να πάρει 308 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της χώρας της για να δώσει χρήματα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Τα νέα τρένα θα έρθουν το 2027. Μάλιστα, η κυβέρνηση, με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση με τη Hellenic Train, αποκτά το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, αν δεν γίνει η παράδοση.

«Μείωση 21,5% στα τροχαία μέσα σε ένα έτος»

Ικανοποίηση εξέφρασε ο κ. Κυρανάκης και για τη μείωση των τροχαίων κατά 21,5% μέσα σε ένα χρόνο.

«Η χρονιά έκλεισε με κάτι που με χαροποιεί και για το οποίο νομοθέτησα μαζί με συγγενείς θυμάτων. Πέρυσι είχαμε 140 λιγότερες οικογένειες να θρηνούν θύματα στους ελληνικούς δρόμους», είπε.

