Κυριακή με ήλιο στις περισσότερες περιοχές – Πού θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει η Κυριακή 15 Μαρτίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας. Μόνο στα δυτικά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι οποίες κατά τόπους θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους. Παράλληλα, τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα ενισχύονται τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ, που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογη θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρώτες ώρες και πρόσκαιρα στη διάρκεια της ημέρας, με πιθανότητα για λίγους όμβρους στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο οι νεφώσεις θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Αντίθετα, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη τις θερμές ώρες της ημέρας. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα η εικόνα θα είναι κατά βάση καλή, με περιορισμένες νεφώσεις το πρωί στα βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Έτσι, η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει με ανοιξιάτικες συνθήκες σχεδόν σε όλη τη χώρα, χωρίς ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα.

