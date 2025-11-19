Κυριακή θα γίνει το γειτονικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική βόλεϊ

Η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής βολεϊ και έγινε γνωστό ότι το γειτονικό ντέρμπι της Α2 Εθνικής ανάμεσα στον ΑΟ Αιγιαλέων και την Ολυμπιάδα θα γίνει την Κυριακή και όχι το Σάββατο, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στο κλειστό του Αιγίου-δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας- και ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17.00, ενώ ορίστηκαν να σφυρίξουν οι Πατρινοί Γκόλφης-Γεωργοπούλου.

Η άλλη μάδα της Πάτρας, ο Ερμής παίζει το Σάββατο (19.00) με αντίπαλο τον Παμβοχαϊκό και θα ψάξει μια ακόμα νίκη αν και έχει δύσκολο έργο κόντρα στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

