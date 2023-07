Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαρίστησε την Τουρκία για την βοήθεια στις πυρκαγιές

Κατόπιν της βοήθειας που προσέφεραν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διαφόρων κρατών που απέστειλαν δυνάμεις για να βοηθήσουν τους Έλληνες στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός «ευχαρίστησε» με ανάρτηση στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα, την Τουρκία, η οποία απέστειλε 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο για να βοηθήσει την Ελλάδα στην κατάσβεση της φωτιάς.

Η ευχαριστήρια ανάρτηση του πρωθυπουργού προς την Τουρκία

Our gratitude goes out to Türkiye for sending two firefighting planes and one helicopter to assist us in our fight against forest fires. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇬🇷@RTErdogan — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 22, 2023

Το «ευχαριστώ» στη διεθνή βοήθεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την Ε.Ε., το Ισραήλ και την Ιορδανία για την βοήθεια τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν τις προηγούμενες ημέρες.

I want to express our sincere appreciation to Jordan, for sending a total of four firefighting helicopters to Greece to help us in the battle against forest fires. We are grateful for your contribution. 🇯🇴🇬🇷@KingAbdullahII — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023

Our gratitude goes out to Israel, for dispatching two air-tractors to Greece to join the fight against forest fires. Thank you Israel for your solidarity and help! 🇮🇱🇬🇷@netanyahu — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 21, 2023