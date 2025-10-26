Κυρίαρχη η Ρεάλ στο «Clasico», 2-1 τη Μπαρτσελόνα

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ υπέγραψαν το τρίποντο για τη «βασίλισσα»
Κυρίαρχη η Ρεάλ στο «Clasico», 2-1 τη Μπαρτσελόνα
26 Οκτ. 2025 20:29
Pelop News

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη στο «Clasico» επικρατώντας, μετά από δυνατό ματς με πολλές φάσεις και συγκινήσεις της Μπαρτσελόνα, που δεν είχε τον τιμωρημένο Χάνσι Φλικ στον πάγκο της, με 2-1 στο κατάμεστο από 90 χιλιάδες θεατές «Μπερναμπέου», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της LaLiga, και αύξησε στους πέντε βαθμούς της διαφοράς από τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την Ρεάλ να έχει τον έλεγχο του ματς και να πιέζει την άμυνα των πρωταθλητών Ισπανίας.

Στο 22′ άνοιξε μάλιστα το σκορ με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει από θέση τετ-α-τετ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ βγήκε στην πλάτη του Κουρμπασί και, αφού τροφοδοτήθηκε από μεταβίβαση του Μπέλιγχαμ, έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια η ομάδα της Βαρκελώνης κατάφερε να ισορροπήσει κάπως το ντέρμπι και στο 38ο λεπτό βρήκε το γκολ της ισοφάρισης.

Ένα λάθος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αρκετό, ώστε να ισοφαρίσει η Μπαρτσελόνα, με τον Φερμίν Λόπεθ να βρίσκει δίχτυα, εκτελώντας με τη μία μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Ράσφορντ.

Οι «μπλάνκος» όμως ανέλαβαν ξανά την επιθετική πρωτοβουλία και στο 43ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επανέφερε την Ρεάλ σε θέση οδηγού, με τον Μιλιτάο να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και τον Άγγλο σταρ να σπρώχνει απλά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 53′ έγινε μια από τις καθοριστικές στιγμές του ματς με την τρομερή απόκρουση του Σέζνι στο πέναλτι του Εμπαπέ, ο οποίος επέλεξε να στείλει την μπάλα στην πάνω αριστερή πλευρά της εστίας, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το 3-1, βλέποντας τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, να απλώνει το χέρι στου και να πραγματοποιεί μία σπουδαία επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βινίσιους έδωσε τη θέση του στον Ροντρίγκο στο 72ο λεπτό του αγώνα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να αποχωρεί με φωνές και να κατευθύνεται στα αποδυτήρια, έχοντας ως «στόχο» τον προπονητή του Τσάβι Αλόνσο.

Στις καθυστερήσεις ο Πέδρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Ευρωβαρόμετρο 2025: Οι Έλληνες προτιμούν τα social media ως πηγή ενημέρωσης
21:53 Τα συνοικέσια επιστρέφουν στην εποχή της ψηφιακής μοναξιάς
21:41 Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026
21:31 Ηράκλειο: Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών στο λιμάνι με μία 56χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο
21:19 Γυναίκα είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την απομάκρυναν
21:08 Σεβίλλη: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της τοπικής κυβέρνησης που καθυστερούσε να ενημερώσει γυναίκες για ύποπτα αποτελέσματα μαστογραφιών
20:59 Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο – Ένας νεκρός
20:51 Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
20:47 Τι «κακό» για την υγεία σημαίνει ο μεσημεριανός ύπνος – Ποια ηλικία αφορά περισσότερο
20:38 Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:29 Κυρίαρχη η Ρεάλ στο «Clasico», 2-1 τη Μπαρτσελόνα
20:16 Πάνος Ρούτσι: «Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα – Θα είμαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα»
20:08 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί
20:00 Πατρινό το πρώτο ελληνικό ουίσκι – Οι «Whisky Friends» εμφιάλωσαν τα πρώτα μπουκάλια
19:51 Η Μοσάντ αποκαλύπτει διεθνές δίκτυο τρομοκρατίας με ιρανικούς δεσμούς και δράση σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία
19:42 Καζακόπουλος: «Πολύ καλή εικόνα, μπράβο στους παίκτες μου»
19:39 Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»
19:33 Πρώτη ήττα για την Παναχαϊκή στη NL 2
19:28 Έπιασαν 55χρονο με καταδίκη για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
19:21 Οι Προμίνι της ΝΕΠ 3η θέση και πολλές εμπειρίες στην Καλαμάτα – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ