ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου: Μεταναστευτικό, διεθνείς εξελίξεις και η 4η φρεγάτα Belharra στην ατζέντα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στο ΚΥΣΕΑ συζητήθηκαν τρία βασικά ζητήματα:

Οι τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να παρουσιάζει την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας τύπου FDI Belharra.

Το μεταναστευτικό, με σχετική εισήγηση του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνου Πλεύρη.

Η συζήτηση διεξήχθη σε συγκυρία αυξημένου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, με την κυβέρνηση να επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

