Κυβέρνηση: Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πακέτο μέτρων, τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερα: Σε λίγη ώρα, στις 10:30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να παρουσιάσει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα περιλαμβάνουν το πολιτικό πλαίσιο και τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων.

Αμέσως μετά τις πρωθυπουργικές δηλώσεις, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον αρμόδιο Υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, θα προχωρήσουν στην αναλυτική παρουσίαση των μέτρων, των δικαιούχων και των ποσών.

Αρχική Ενημέρωση: Στην ανακοίνωση ενός νέου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων αναμένεται να προχωρήσει ακόμη και εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, θέτει σε εφαρμογή έναν σχεδιασμό που αποσκοπεί στην ανακούφιση νοικοκυριών και παραγωγών από το κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και μεταφορές.

Κεντρικό πυλώνα των ανακοινώσεων αποτελεί η επαναφορά του Fuel Pass, στα πρότυπα του 2022. Το μέτρο δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς η επιδότηση θα χορηγηθεί με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το ύψος της θα κλιμακώνεται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας (π.χ. νησιωτικές περιοχές).

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο προκρίνει την απευθείας επιδότηση του diesel κίνησης, καθώς η τιμή του έχει προσεγγίσει εκείνη της αμόλυβδης 95 οκτανίων, επιβαρύνοντας σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σημειώνεται πως η λύση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) έχει απορριφθεί, καθώς η κυβέρνηση επιμένει σε στοχευμένες και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πρωτογενής τομέας

Το πακέτο στήριξης αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους κρίσιμους τομείς:

Ακτοπλοΐα: Μετά από διαβουλεύσεις με τον κλάδο, εξετάζονται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων ενόψει Πάσχα και καλοκαιρινής περιόδου, με πιθανή μείωση λιμενικών τελών ή επιδότηση καυσίμων.

Γεωργία: Προκρίνεται η άμεση ενίσχυση των παραγωγών για την αγορά λιπασμάτων, το κόστος των οποίων έχει εκτοξευθεί λόγω των προβλημάτων στις διεθνείς μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο σχεδιασμός που εκπονήθηκε υπό τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, προβλέπει τη διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών. Η εκτίμηση ότι οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου θα έχουν διάρκεια, υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να αποφύγει την εξάντληση όλων των πόρων στην παρούσα φάση, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις.

