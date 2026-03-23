Κυβέρνηση: Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πακέτο μέτρων, τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός ΝΕΟΤΕΡΑ
23 Μαρ. 2026 8:10
Νεότερα: Σε λίγη ώρα, στις 10:30 το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να παρουσιάσει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα περιλαμβάνουν το πολιτικό πλαίσιο και τους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων.

Αμέσως μετά τις πρωθυπουργικές δηλώσεις, ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον αρμόδιο Υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, θα προχωρήσουν στην αναλυτική παρουσίαση των μέτρων, των δικαιούχων και των ποσών.

Αρχική Ενημέρωση: Στην ανακοίνωση ενός νέου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων αναμένεται να προχωρήσει ακόμη και εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, θέτει σε εφαρμογή έναν σχεδιασμό που αποσκοπεί στην ανακούφιση νοικοκυριών και παραγωγών από το κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και μεταφορές.

Διαβάστε επίσης: Ακρίβεια: Πανάκριβο το «καλάθι» του νοικοκυριού – Άλμα έως και 150% στις τιμές των λαχανικών

Κεντρικό πυλώνα των ανακοινώσεων αποτελεί η επαναφορά του Fuel Pass, στα πρότυπα του 2022. Το μέτρο δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς η επιδότηση θα χορηγηθεί με βάση εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το ύψος της θα κλιμακώνεται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας (π.χ. νησιωτικές περιοχές).

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο προκρίνει την απευθείας επιδότηση του diesel κίνησης, καθώς η τιμή του έχει προσεγγίσει εκείνη της αμόλυβδης 95 οκτανίων, επιβαρύνοντας σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σημειώνεται πως η λύση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) έχει απορριφθεί, καθώς η κυβέρνηση επιμένει σε στοχευμένες και όχι οριζόντιες παρεμβάσεις.

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πρωτογενής τομέας

Το πακέτο στήριξης αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους κρίσιμους τομείς:

  • Ακτοπλοΐα: Μετά από διαβουλεύσεις με τον κλάδο, εξετάζονται παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων ενόψει Πάσχα και καλοκαιρινής περιόδου, με πιθανή μείωση λιμενικών τελών ή επιδότηση καυσίμων.

  • Γεωργία: Προκρίνεται η άμεση ενίσχυση των παραγωγών για την αγορά λιπασμάτων, το κόστος των οποίων έχει εκτοξευθεί λόγω των προβλημάτων στις διεθνείς μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο σχεδιασμός που εκπονήθηκε υπό τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, προβλέπει τη διατήρηση δημοσιονομικών εφεδρειών. Η εκτίμηση ότι οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου θα έχουν διάρκεια, υποχρεώνει το οικονομικό επιτελείο να αποφύγει την εξάντληση όλων των πόρων στην παρούσα φάση, προετοιμάζοντας το έδαφος για πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
