Κυβερνοεπίθεση στο βρετανικό ΥΠΕΞ: Κατονομάζεται κινεζική ομάδα χάκερ

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση τον Οκτώβριο 2025, η οποία είχε ως στόχο συστήματα του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εμπορίου Κρις Μπράιαντ δήλωσε στο Times Radio: «Σαφώς υπήρξε κυβερνοεπίθεση. Δεν είμαι σε θέση να πω αν σχετίζεται άμεσα με Κινέζους πράκτορες ή το κινεζικό κράτος. Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν θα πληγεί κάποιο πρόσωπο».

Η εφημερίδα The Sun ανέφερε ότι η επίθεση αποδίδεται στην κινεζική ομάδα χάκερ Storm-1849, η οποία φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν δεκάδες χιλιάδες βίζες. Η ίδια ομάδα κατηγορείται ότι στοχεύει πολιτικούς και οργανώσεις επικριτικές προς το Πεκίνο.

Ο κ. Μπράιαντ χαρακτήρισε ορισμένα στοιχεία του ρεπορτάζ «εικασίες» και τόνισε ότι η κυβέρνηση «επιλαμβάνεται» του θέματος.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Παίρνουμε εξαιρετικά σοβαρά την ασφάλεια των συστημάτων και των δεδομένων μας και ερευνούμε το περιστατικό».

