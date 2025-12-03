Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν είμαι σε σχέση – Η κοπέλα είναι φίλη μου»

Με χαλαρή διάθεση, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται σε σχέση, παρά τις πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, τονίζοντας ότι περνάει καλά μόνος του και δεν τον απασχολούν τα δημοσιεύματα.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση γύρω από την προσωπική του ζωή, μετά τις φωτογραφίες που τον έδειχναν σε έξοδο με μια εντυπωσιακή συνοδό.

«Όχι, δεν βρίσκομαι σε σχέση. Το διαψεύδω. Φίλη μου είναι η κοπέλα. Πολύ καλά είμαι μόνος μου. Περνάω εξαιρετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ δήλωσε ότι δεν τον ενοχλούν τα δημοσιεύματα: «Σιγά το πράγμα. Μακάρι να είναι αυτά τα προβλήματά μας».

Πρόσφατα, ο παρουσιαστής είχε σχολιάσει τις φωτογραφίες από βραδινή έξοδο λέγοντας: «Κυκλοφόρησαν κάτι φωτογραφίες μου και είναι όλα καλά. Τα πράγματα είναι υπό διαμόρφωση αυτά… Ο έρωτας είναι βαριά λέξη, δεν τη χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα. Αλλά ναι, πάντα είμαι ανοιχτός. Γιατί να μην είμαι;».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραμένει ανοιχτός στον έρωτα, αλλά όχι, όπως τονίζει, σε σχέση αυτήν τη στιγμή.





