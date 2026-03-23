LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό

Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όταν αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον Διάδρομο 4 λίγο μετά την προσγείωσή του. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ενώ τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Το αεροπλάνο ήταν τύπου CRJ-900, το διαχειριζόταν η Jazz Aviation για λογαριασμό της Air Canada Express και εκτελούσε πτήση από το Μόντρεαλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετέφερε 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Το πυροσβεστικό όχημα ανήκε στην Αρχή Λιμένος και κατευθυνόταν σε άλλο περιστατικό όταν χτυπήθηκε από το αεροσκάφος.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport: “Stop Truck 1, stop!” “We were dealing with an emergency earlier and I messed up” pic.twitter.com/7dJcFov4gq — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Τι εξετάζεται για το πώς έγινε η σύγκρουση

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το αεροσκάφος προσέκρουσε στο όχημα με ταχύτητα περίπου 39 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν πολύ σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου. Οι αμερικανικές αρχές δεν είχαν δώσει εξαρχής πλήρη επίσημο απολογισμό για όλους τους τραυματίες, όμως αμερικανικά μέσα μετέδωσαν ότι νοσηλεύονται συνολικά 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 επιβάτες και 2 άτομα από το όχημα.

Σε ό,τι αφορά το ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφορεί, πρόκειται για καταγραφή επικοινωνιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που αποδίδεται στο LiveATC και αναπαράγεται από μέσα ενημέρωσης και λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές για το πλήρες περιεχόμενό του. Σε αυτό ακούγονται εντολές προς το όχημα να σταματήσει, καθώς και συνομιλίες που αποτυπώνουν την ένταση των δευτερολέπτων μετά το δυστύχημα.

Κλειστό το αεροδρόμιο, σε εξέλιξη η έρευνα

Μετά τη σύγκρουση, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέστειλε τη λειτουργία του αεροδρομίου, με πτήσεις να εκτρέπονται ή να επιστρέφουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Σύμφωνα με το Reuters, το LaGuardia αναμενόταν να παραμείνει κλειστό έως τις 2 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ενώ η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος ανατέθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών.

Το περιστατικό ανοίγει νέα ερωτήματα για την ασφάλεια στους διαδρόμους των αμερικανικών αεροδρομίων, καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο πώς βρέθηκαν τα δύο οχήματα στην ίδια πορεία και αν υπήρξε αστοχία συντονισμού στις επικοινωνίες του πύργου ελέγχου.

