Λαμία: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την ανήλικη ανιψιά του

Στη φυλακή οδηγείται 48χρονος στη Λαμία, μετά την απολογία του στον ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, καθώς αντιμετωπίζει κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης συγγενικού του προσώπου τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, και στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.

30 Ιαν. 2026 14:50
Pelop News

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά από πολύωρη απολογία στον ανακριτή Λαμίας και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εισαγγελέως, ο 48χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει κακουργηματικές κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 48χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποδίδοντάς τις σε οικογενειακή αντιπαράθεση και εκδικητική διάθεση από το περιβάλλον του. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και γραπτά μηνύματα που αξιολογούνται από τις αρχές και, κατά πληροφορίες, δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό της πλήρους άρνησης που προέβαλε στην απολογία του.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί το πρωί της Τετάρτης (28/1/2026) στο σπίτι του σε περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης, καθώς και συγγενικού προσώπου, στο οποίο –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– είχε μιλήσει η ανήλικη για όσα φέρεται να έχει υποστεί.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας προχώρησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του 48χρονου, καθώς και του οχήματός του, το οποίο εξετάζεται ως μέσο μετακινήσεων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η διαδικασία της ανάκρισης, όπως σημειώνεται, ξεκίνησε με καθυστέρηση, ενώ την υπεράσπιση του κατηγορουμένου έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Δημήτριος Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Μιχάλης Αστρακάς, χωρίς να προχωρήσουν σε δημόσιες δηλώσεις στο παρόν στάδιο.

Από την πλευρά της οικογένειας της ανήλικης, έχει ανατεθεί σε ποινικολόγο να κατατεθεί αίτημα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

