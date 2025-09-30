Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων

Στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εγκλωβίστηκε, ο ένας από αυτούς.

30 Σεπ. 2025 15:39
Pelop News

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, εκεί που ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εγκλωβισμένος σε σπηλιά 22 μέτρων.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα που παραμένει μέσα στη σπηλιά.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εγκλωβίστηκε, ο ένας από αυτούς.

Τα άλλα άτομα φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές για να ζητήσουν βοήθεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε ο ένας από αυτούς και οδηγήθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται να πρόκειται για χρυσοθήρες.
