Λάρισα: Έψαχνε λίρες με άλλα τρία άτομα ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σήραγγα

O 53χρονος Θανάσης Νεοχωρίτης με καταγωγή από τον Πτελεό Μαγνησίας είναι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του αφού εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας ενώ μαζί με άλλα τρία άτομα αναζητούσε λίρες στην περιοχή.

Ο άτυχος 53χρονος διατηρούσε αγροτικές εκτάσεις στον Πτελεό, δεν είχε παντρευτεί και δεν είχε παιδιά.

Ο 53χρονος που ζούσε στον Μάραθο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σήραγγα σε βάθος 35 μέτρων λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης και περίπου μισή ώρα μετά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου δυστυχώς οι γιατροί βεβαίωσαν τον θάνατο του.

Συγγενείς του S3χρονου που μίλησαν στο magnesianews.gr είπαν ότι κανείς δεν ήξερε για τη δράση του: «Δεν μας είχε πει ποτέ για τη δραστηριότητά του ή ότι σκέφτεται να ψάξει για λίρες ή χρυσό».

Την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, έρευνα αποκάλυψε στους αστυνομικούς ο 77χρονος άνδρας, ο οποίος κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112. Ο 77χρονος συνελήφθη ενώ τα άλλα δύο άτομα της ομάδας διέφυγαν πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητούνται.

Κατά πληροφορίες τα άλλα δύο άτομα της ομάδας που έψαχνε για λίρες είναι δύο αδέρφια ηλικίας 40 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα που είχαν στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο», αναζητώντας χρυσές λίρες βάσει ενός τοπικού θρύλου.

Η κηδεία του άτυχου άνδρα θα τελεστεί την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πτελεό.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 53χρονου ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης όταν ενημερώθηκε η πυροσβεστική για έναν άνδρα εγκλωβισμένο σε αυτοσχέδια σήραγγα.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν πυροσβέστες και κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ και ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν 5 ώρες για να φτάσουν στον 53χρονο που έδειχνε να μην έχει τις αισθήσεις του. Ενώ τον πλησίαζαν, μάλιστα, σημειώθηκε κατολίσθηση, ωστόσο με το φορείο που είχαν στα χέρια τους κατάφεραν να τον προστατεύσουν.

Στη συνέχεια του χορήγησαν οξυγόνο και ο 53χρονος ανταποκρίθηκε και απέκτησε επικοινωνία με το περιβάλλον, κάτι που, όμως, δεν συνεχίστηκε για πολύ.

Οι πυροσβέστες που χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό με μπουκάλες οξυγόνου, πριν ξεκινήσουν τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, έφτιαξαν υποστυλώματα για να τον ανεβάσουν με ασφάλεια.

Όταν κατάφεραν να τον βγάλουν στην επιφάνεια χρειάστηκε να τον μεταφέρουν από ένα κακοτράχαλο μονοπάτι για περίπου μισή ώρα, προκειμένου να φτάσουν κοντά στον κεντρικό δρόμο που περίμενε το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές περισυνέλεξαν δύο αυτοκίνητα με τα οποία έφτασαν στην περιοχή οι χρυσοθήρες.

