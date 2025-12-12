Λάρισα: Νεκρός 54χρονος μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας ΦΩΤΟ
Ένας 54χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στο κέντρο της Λάρισας, έπειτα από πτώση από ταράτσα κτιρίου. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Τραγικό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Λάρισας, όταν ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από την ταράτσα πολυκατοικίας. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 9:30, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, όπου ο 54χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο χώρο στάθμευσης του κτιρίου.
Περίοικοι που αντιλήφθηκαν την κατάσταση ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε χάσει τη ζωή του από την πτώση.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το συμβάν παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.
