Λάρισα: Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο

18 Φεβ. 2026 17:10
Τυχερός στην ατυχία του στάθηκε ένας 18χρονος οδηγός στη Λάρισα, όταν το λευκό επιβατικό όχημά του αναποδογύρισε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραγάτση, περίπου μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο νεαρός χρειάστηκε την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας για να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 18χρονος δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, του δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

