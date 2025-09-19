Λάρισα: Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός μετά από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα, ο οποίος υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία, μετά από καταγγελίες πρώην συντρόφων του για ενδοοικογενειακή βία. Η απόφαση ελήφθη από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο γιατρός βρίσκεται υπόδικος σε εκκρεμείς υποθέσεις σε αεροδικεία, οι οποίες χρονολογούνται εδώ και δύο χρόνια και αφορούν μεταξύ άλλων την τοποθέτηση συσκευής GPS στο αυτοκίνητο πρώην συντρόφου του και πρόκληση φθορών.

Το 2024, η εν διαστάσει σύζυγός του υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, η οποία αρχικά μπήκε στο αρχείο καθώς ο στρατιωτικός απάντησε με αντίστοιχη μήνυση. Τον Μάιο του 2025, τρίτη γυναίκα υπέβαλε νέα καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης.

Μία από τις καταγγέλλουσες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ». Παράλληλα, ο στρατιωτικός γιατρός ελέγχεται και για ενδεχόμενες υπερσυνταγογραφήσεις.

