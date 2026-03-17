Λάρισα: Στην τελική ευθεία η δίκη για τη μητροκτονία – Στο κάδρο και ο ξάδελφος του 22χρονου

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων συνεχίζεται στο Κακουργιοδικείο Βόλου η δίκη για τη δολοφονία της 52χρονης γυναίκας στη Λάρισα, έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ τον Μάιο του 2025. Στο εδώλιο βρίσκεται ο 22χρονος γιος της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη σκότωσε μέσα στο σπίτι τους, ενώ μαζί του δικάζεται και ο ξάδελφός του, αντιμέτωπος με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ο 22χρονος είχε ομολογήσει ότι μετά από έντονη σύγκρουση με τη μητέρα του, που συνδεόταν με τις μεταξύ τους προστριβές και το γεγονός ότι δεν εργαζόταν μόνιμα, άρπαξε μαχαίρι και τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, όπως προέκυψε από τη δικογραφία, επιχείρησε να εξαφανίσει ίχνη του εγκλήματος, καθαρίζοντας αντικείμενα, πετώντας προσωπικά είδη και τυλίγοντας τη σορό σε χαλί.

Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας βρίσκεται και η στάση του ξαδέλφου του, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στο σπίτι αργότερα την ίδια ημέρα και να βοήθησε στη μεταφορά της σορού. Κατά την απολογία του, όπως μεταδίδεται από τοπικά μέσα, υποστήριξε ότι αρχικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς μέσα στο σπίτι υπήρχε έντονη δυσοσμία και ίχνη αίματος. Όταν, όπως είπε, έμαθε τι είχε συμβεί, αντέδρασε έντονα, όμως τελικά βοήθησε τον κατηγορούμενο επειδή φοβήθηκε ότι θα μπλεχτεί και ο ίδιος στην υπόθεση.

Η εισαγγελέας της έδρας έχει ζητήσει την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι ο ξάδελφος είχε χρόνο και δυνατότητα να απομακρυνθεί ή να ενημερώσει τις Αρχές, χωρίς να συνδράμει τον δράστη. Αντίθετα, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και ταραχής, χωρίς καθαρό περιθώριο επιλογής, ενώ επικαλείται και τη συγγενική σχέση που είχε με τον 22χρονο.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν ο 22χρονος, με τη βοήθεια του ξαδέλφου του, επιχείρησε να απομακρύνει τη σορό τυλιγμένη σε χαλί, όμως έγιναν αντιληπτοί από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Πλέον, η δίκη μπαίνει στο πιο κρίσιμο στάδιό της, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινικές ευθύνες των δύο κατηγορουμένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



