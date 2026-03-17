Λάρισα: Στην τελική ευθεία η δίκη για τη μητροκτονία – Στο κάδρο και ο ξάδελφος του 22χρονου

Στην τελική ευθεία μπαίνει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου η υπόθεση της μητροκτονίας που είχε συγκλονίσει τη Λάρισα τον Μάιο του 2025, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων και εν αναμονή της απόφασης για τον 22χρονο κατηγορούμενο και τον ξάδελφό του, ο οποίος δικάζεται για υπόθαλψη εγκληματία.

Λάρισα: Στην τελική ευθεία η δίκη για τη μητροκτονία – Στο κάδρο και ο ξάδελφος του 22χρονου
17 Μαρ. 2026 12:40
Pelop News

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων συνεχίζεται στο Κακουργιοδικείο Βόλου η δίκη για τη δολοφονία της 52χρονης γυναίκας στη Λάρισα, έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ τον Μάιο του 2025. Στο εδώλιο βρίσκεται ο 22χρονος γιος της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη σκότωσε μέσα στο σπίτι τους, ενώ μαζί του δικάζεται και ο ξάδελφός του, αντιμέτωπος με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο, ο 22χρονος είχε ομολογήσει ότι μετά από έντονη σύγκρουση με τη μητέρα του, που συνδεόταν με τις μεταξύ τους προστριβές και το γεγονός ότι δεν εργαζόταν μόνιμα, άρπαξε μαχαίρι και τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, όπως προέκυψε από τη δικογραφία, επιχείρησε να εξαφανίσει ίχνη του εγκλήματος, καθαρίζοντας αντικείμενα, πετώντας προσωπικά είδη και τυλίγοντας τη σορό σε χαλί.

Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας βρίσκεται και η στάση του ξαδέλφου του, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε στο σπίτι αργότερα την ίδια ημέρα και να βοήθησε στη μεταφορά της σορού. Κατά την απολογία του, όπως μεταδίδεται από τοπικά μέσα, υποστήριξε ότι αρχικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς μέσα στο σπίτι υπήρχε έντονη δυσοσμία και ίχνη αίματος. Όταν, όπως είπε, έμαθε τι είχε συμβεί, αντέδρασε έντονα, όμως τελικά βοήθησε τον κατηγορούμενο επειδή φοβήθηκε ότι θα μπλεχτεί και ο ίδιος στην υπόθεση.

Η εισαγγελέας της έδρας έχει ζητήσει την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι ο ξάδελφος είχε χρόνο και δυνατότητα να απομακρυνθεί ή να ενημερώσει τις Αρχές, χωρίς να συνδράμει τον δράστη. Αντίθετα, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και ταραχής, χωρίς καθαρό περιθώριο επιλογής, ενώ επικαλείται και τη συγγενική σχέση που είχε με τον 22χρονο.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί όταν ο 22χρονος, με τη βοήθεια του ξαδέλφου του, επιχείρησε να απομακρύνει τη σορό τυλιγμένη σε χαλί, όμως έγιναν αντιληπτοί από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Πλέον, η δίκη μπαίνει στο πιο κρίσιμο στάδιό της, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινικές ευθύνες των δύο κατηγορουμένων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:07 Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς Κ. Κυρανάκη για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων
14:04 Θεσσαλία: Σε λειτουργία το myBusinessSupport για τον νέο κύκλο ενίσχυσης μετά τον Daniel
14:00 Πάτρα: Στο τραπέζι τα κόκκινα δάνεια και η «νέα αρχή» για οφειλέτες και αγορά – Διημερίδα του περιοδικού «Πατρινόραμα»
13:57 Καλαμαριά: Νέα προθεσμία για τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου
13:54 Η λάβα έφτασε στη θάλασσα στο Ρεϊνιόν μετά από 19 χρόνια – Εντυπωσιακές εικόνες από το ηφαίστειο Πιτόν ντε λα Φουρνέζ
13:49 Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για στοχευμένα μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση
13:47 Η Φέρμελη στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού – Έκθεση «Ιδέες & Σύμβολα», Εκπαιδευτικά Εργαστήρια και Επιστημονική Διάλεξη.
13:42 Ομόφωνα ένοχος ο 22χρονος μητροκτόνος της Λάρισας – Ένοχος και ο ξάδερφός του
13:39 Θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή: Στη φυλακή ο 43χρονος αστυνομικός
13:36 Ανταλλακτικά αυτοκινήτων: πώς να κάνετε σωστή επιλογή και να προστατεύσετε το όχημά σας
13:30 Η Lidl Ελλάς υποδέχεται την άνοιξη με έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό
13:21 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε καμία πολεμική επιχείρηση»
13:20 Ο «δρόμος» της ασφάλειας ξεκινά από το σχολείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στην Αχαΐα
13:14 Νέα σεισμική δόνηση στα Ιωάννινα: 4,1 Ρίχτερ κοντά στην Αγία Κυριακή
13:09 USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει στη Σούδα μετά τη φωτιά που έκαιγε για πάνω από 30 ώρες
13:07 Ευρωλίγκα: Ξεκίνησε η τρίτη φάση πώλησης εισιτήριων
13:06 Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Ανυπεράσπιστοι εκπαιδευτικοί σε αίθουσες-αρένες και στην Αχαΐα: «Εχουμε κλάψει συναδέλφους»
13:00 Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε η διεθνής προστασία του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας
12:54 Αναβολή για την ΠΓΕ, ήττα για τον Ερυθρό Αστέρα στις γυναίκες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
