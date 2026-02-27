Λάρισα: Στις 5 Μαρτίου η συνέχεια της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών – Αιτήματα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Για τις 5 Μαρτίου διακόπηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε για 14η ημέρα, με την κατάθεση πραγματογνώμονα, ωστόσο διεκόπη λόγω της τρίωρης αποχής των δικηγόρων της Λάρισας ενόψει της τρίτης επετείου της τραγωδίας. Η εξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί στην επόμενη δικάσιμο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συγγενείς θυμάτων υπέβαλαν αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Σωτήρης Μπαϊκάμης και της γραμματέως του, για το διάστημα από την έναρξη των καθηκόντων του έως την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Παράλληλα, ο δικηγόρος συγγενών και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, κατέθεσε έγγραφο με ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε γνωστή η ύπαρξη των επίμαχων βίντεο, υποστηρίζοντας ότι το σχετικό υλικό ήταν ήδη γνωστό από τον Νοέμβριο του 2024.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος συγγενών θυμάτων, κατήγγειλε παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος από τα πρώτα στάδια της υπόθεσης.

Στο τέλος της διαδικασίας, συγγενείς θυμάτων απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις μνήμης που προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



