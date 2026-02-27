Λάρισα: Στις 5 Μαρτίου η συνέχεια της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών – Αιτήματα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου

Διακόπηκε για τις 5 Μαρτίου η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για την υπόθεση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν νέα αιτήματα και έθεσαν ζητήματα για τον χειρισμό της υπόθεσης.

Λάρισα: Στις 5 Μαρτίου η συνέχεια της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών – Αιτήματα για άρση τηλεφωνικού απορρήτου
27 Φεβ. 2026 13:49
Pelop News

Για τις 5 Μαρτίου διακόπηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην τραγωδία των Τεμπών, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε για 14η ημέρα, με την κατάθεση πραγματογνώμονα, ωστόσο διεκόπη λόγω της τρίωρης αποχής των δικηγόρων της Λάρισας ενόψει της τρίτης επετείου της τραγωδίας. Η εξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί στην επόμενη δικάσιμο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συγγενείς θυμάτων υπέβαλαν αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του εφέτη ανακριτή Σωτήρης Μπαϊκάμης και της γραμματέως του, για το διάστημα από την έναρξη των καθηκόντων του έως την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Παράλληλα, ο δικηγόρος συγγενών και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, κατέθεσε έγγραφο με ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε γνωστή η ύπαρξη των επίμαχων βίντεο, υποστηρίζοντας ότι το σχετικό υλικό ήταν ήδη γνωστό από τον Νοέμβριο του 2024.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ως συνήγορος συγγενών θυμάτων, κατήγγειλε παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος από τα πρώτα στάδια της υπόθεσης.

Στο τέλος της διαδικασίας, συγγενείς θυμάτων απηύθυναν κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις μνήμης που προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ