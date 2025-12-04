Λάρισα: Στο αυτόφωρο σήμερα οι αγρότες για τα επεισόδια στον Πλατύκαμπο και τη Νίκαια

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας οδηγούνται σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 το μεσημέρι οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια επεισοδίων με αστυνομικές δυνάμεις στα μπλόκα του Πλατυκάμπου και της Νίκαιας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι, κατά περίπτωση, βία κατά υπαλλήλων και σωματική βλάβη.

Ο τρίτος συλληφθείς, αγρότης-συνδικαλιστής, δεν θα δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς νοσηλευόταν τις προηγούμενες ημέρες στο νοσοκομείο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



