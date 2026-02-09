Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Λάρισα στο συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης και πορεία με τρακτέρ πραγματοποίησαν αγρότες του νομού το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με όσα λένε, η σημερινή κινητοποίησή είναι προετοιμασία για τη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στην Αθήνα την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου, οπότε και οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες αναμένεται να κατέβουν στην πρωτεύουσα με τρακτέρ και κόσμο.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά λένε θα μείνουν στην πρωτεύουσα όσο χρειαστεί.

Οι αγρότες επιμένουν και συνεχίζουν να ζητούν παρεμβάσεις στο κόστος παραγωγής, στην αναπλήρωση εισοδήματος και στη μείωση του κόστους του ρεύματος. Αύριο, στη μία το μεσημέρι, συνάδελφοί τους κτηνοτρόφοι αναμένεται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό για τα προβλήματα που αφορούν τόσο στην ευλογιά όσο και στο κτηνοτροφικό τομέα ο οποίος μαστίζεται από τεράστια μείωση ζωικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι αύριο, θα γίνει συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ και στον Βόλο.

Από το Κάστρο και τη Θήβα

Σύμφωνα με πληροφορίες η κάθοδος της Παρασκευής θα γίνει με τρακτέρ αλλά και λεωφορεία που θα πού θα μεταφέρουν αγρότες από μακρινές περιοχές. Όπως προβλέπει ο σχεδιασμός, τα περισσότερα τρακτέρ που θα μπουν στην Αθήνα θα είναι από κοντινές περιοχές, κυρίως από το Κάστρο και από τη Θήβα.

Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή που βγήκαμε στους δρόμους, στις 30 Νοεμβρίου, οι πολίτες είναι στο πλευρό μας. Έτσι και σήμερα, στάθηκαν δίπλα μας, δείχνοντας ότι κατανοούν απόλυτα τα αιτήματά μας. Η συγκέντρωση αυτή είναι προετοιμασία για το συλλαλητήριο της ερχόμενης Παρασκευής, 17 Φεβρουαρίου, στην Πλατεία Συντάγματος. Κοινωνικό σύνολο χωρίς ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα δε νοείται».

Παράλληλα, οι αγρότες τονίζουν ότι στην Αθήνα θα μείνουν όσο χρειαστεί, αφού επισημαίνουν ότι οι υποσχέσεις που πήραν από την κυβέρνηση δεν τους καλύπτουν.

