Λάρισα: Βρέφος στο νοσοκομείο με έγκαυμα από λάδι

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικιακό ατύχημα, καθώς το βρέφος κάηκε με λάδι.

Λάρισα: Βρέφος στο νοσοκομείο με έγκαυμα από λάδι
25 Οκτ. 2025 18:09
Pelop News

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα παιδί 18 μηνών, το οποίο υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο από καυτό λάδι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το 18μηνο βρέφος διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), κατεπειγόντως, στο νοσοκομείο Καρδίτσας, όπου οι γιατροί προσέφεραν όλες τις απαραίτητες ιατρικές βοήθειες στο βρέφος, έως την στιγμή κατά την οποία αυτό διακομίστηκε εκ νέου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας και εισήχθη πάραυτα στην ΜΕΘ Παίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για οικιακό ατύχημα, καθώς το βρέφος κάηκε με λάδι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
20:26 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό
20:13 Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου
20:01 Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» – Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
19:52 Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
19:41 Κρήτη: Νεκρός 29χρονος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του
19:30 Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι
19:25 Ο Απόλλων τη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, αναζητείται για αυτόφωρο ο «φίλαθλος» που διέκοψε το παιχνίδι
19:17 «Με χτυπούσε χωρίς να σταματά»: Τι λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
19:11 Κανελλόπουλος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, συνεχίζουμε την δουλειά μας»
19:08 Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ποιητές και ψήστες
18:52 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει τους 28 βαθμούς την Κυριακή
18:47 Με έξτρα αστυνομική δύναμη συνεχίζεται το Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς
18:41 Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες
18:37 Αναμενομένη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
18:31 Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!
18:29 Χάρης Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους
18:20 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
18:18 Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ