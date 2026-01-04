Λατινοπούλου: «Βαρύτατες ευθύνες στην κυβέρνηση για το χάος στο FIR Αθηνών»

Λατινοπούλου: «Βαρύτατες ευθύνες στην κυβέρνηση για το χάος στο FIR Αθηνών»
04 Ιαν. 2026 13:58
Η «Φωνή Λογικής» με ανακοίνωσή της καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανικανότητα της κυβέρνησης και προσωπικά του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Δήμα, να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ελληνικού εναέριου χώρου.

«Το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες του FIR Αθηνών, που οδήγησε σε αδυναμία προσγειώσεων και απογειώσεων, δεν αποτελεί «ατυχές περιστατικό». Αποτελεί κρατική αποτυχία σε έναν τομέα απολύτως κρίσιμο για την ασφάλεια πτήσεων, τον τουρισμό, την οικονομία και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένως για τεχνικές ελλείψεις, απαρχαιωμένες υποδομές και κινδύνους στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Χρήστος Δήμας (που οι εξαγγελίες του για εκσυγχρονισμό των συστημάτων έχουν μείνει στα χαρτιά), αγνόησαν συνειδητά τις προειδοποιήσεις, οδηγώντας τη χώρα σε ένα επικίνδυνο σημείο.

Η «Φωνή Λογικής» θέτει συγκεκριμένα και αμείλικτα ερωτήματα:
• Γιατί δεν υπήρχε αξιόπιστο και λειτουργικό σχέδιο εφεδρείας;
• Ποιος έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων συστημάτων της ΥΠΑ;
• Πόσες προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν και με ποια πολιτική κάλυψη;

Απαιτούμε άμεση λογοδοσία, πλήρη διαφάνεια και ανάληψη των πολιτικών ευθυνών από τον Υπουργό Χρήστο Δήμα και την κυβέρνηση.

Η ασφάλεια του ελληνικού εναέριου χώρου δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Είναι εθνική ευθύνη».

