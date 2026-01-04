Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
04 Ιαν. 2026 12:31
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σήμερα στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς δυσλειτουργίες στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις και περιορισμούς στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η ΥΠΑ εξέδωσε σχετική αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για την ορθή διαχείριση των πτήσεων στο FIR Αθηνών, επισημαίνοντας ότι εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία των συχνοτήτων. Το πρόβλημα διερευνάται σε συνεργασία με εξωτερικούς αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΥΠΑ, οι δυσλειτουργίες εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, οι οποίες διαχειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης. Η υπηρεσία τονίζει ότι η ασφάλεια των πτήσεων παραμένει απόλυτη προτεραιότητα και θα υπάρξουν νέες ενημερώσεις μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση του θέματος.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται έγκαιρα από τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων.

