«Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών

Σοβαρό τεχνικό blackout στο FIR Αθηνών. Αδύνατες απογειώσεις και προσγειώσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια.

«Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών
04 Ιαν. 2026 11:27
Pelop News

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται αυτή την ώρα (Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026) στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις πολιτικών αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών και Μακεδονίας, που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σε λίγο από την ΥΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βλάβη επηρεάζει τις επικοινωνίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή διαχείριση πτήσεων. Μικρά αεροσκάφη εξυπηρετούνται προσωρινά από τους τοπικούς πύργους ελέγχου, ενώ οι πτήσεις μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών έχουν παγώσει πλήρως. Αεροσκάφη που είναι ήδη στον αέρα εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά νέες αναχωρήσεις και αφίξεις έχουν ανασταλεί.

Έχει δοθεί εντολή σε αεροπορικές εταιρείες να καθυστερήσουν τις απογειώσεις πτήσεων με προορισμό την Ελλάδα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των επικοινωνιών. Γίνεται αγώνας δρόμου από τεχνικούς για την επίλυση του ζητήματος, με αναμενόμενη επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ τις επόμενες ώρες.

Το πρόβλημα προκαλεί γενικευμένη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και πιθανές αλλαγές δρομολογίων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:31 Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
12:24 Βενεζουέλα και πετρέλαιο: Οι διεθνείς επιπτώσεις στις τιμές και ο ρόλος του ΟΠΕΚ
12:14 Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη: Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας
12:06 Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Τσερεντζούλιας στην «Π»: «Κοινά και αθλητισμός είναι διαρκής αγώνας»
11:53 Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μαρινάκη
11:42 ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
11:33 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Μόλις 8 ταυτοποιημένα θύματα, αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ποινική έρευνα για κατασκευαστική αμέλεια και πυρασφάλεια
11:27 «Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών
11:24 Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν
11:15 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
11:07 Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «τίγρης» που ανέλαβε το τιμόνι της Βενεζουέλας
11:00 Πατρινός ιερέας σε συνέδριο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη
10:50 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο
10:42 Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού
10:35 Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο: Τετραήμερη επίσκεψη και δεύτερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ σε δύο μήνες
10:28 Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο
10:20 Δυτική Ελλάδα: Λαμπρές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια, πού θα παραστούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
10:13 Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών
10:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ