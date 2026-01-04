«Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών

Σοβαρή δυσλειτουργία καταγράφεται αυτή την ώρα (Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026) στον ελληνικό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις πολιτικών αεροσκαφών στα αεροδρόμια της χώρας. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) Αθηνών και Μακεδονίας, που υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις σε λίγο από την ΥΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η βλάβη επηρεάζει τις επικοινωνίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή διαχείριση πτήσεων. Μικρά αεροσκάφη εξυπηρετούνται προσωρινά από τους τοπικούς πύργους ελέγχου, ενώ οι πτήσεις μεγάλων εμπορικών αεροσκαφών έχουν παγώσει πλήρως. Αεροσκάφη που είναι ήδη στον αέρα εξυπηρετούνται κανονικά, αλλά νέες αναχωρήσεις και αφίξεις έχουν ανασταλεί.

Έχει δοθεί εντολή σε αεροπορικές εταιρείες να καθυστερήσουν τις απογειώσεις πτήσεων με προορισμό την Ελλάδα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των επικοινωνιών. Γίνεται αγώνας δρόμου από τεχνικούς για την επίλυση του ζητήματος, με αναμενόμενη επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ τις επόμενες ώρες.

Το πρόβλημα προκαλεί γενικευμένη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό, με καθυστερήσεις, ακυρώσεις και πιθανές αλλαγές δρομολογίων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση.

