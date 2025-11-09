Λαβρόφ: Δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με τον Ρούμπιο για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε πρόσφατες φήμες περί δυσμένειας του Λαβρόφ, μετά την ακύρωση των προσπαθειών του τον προηγούμενο μήνα για τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσινγκτον ματαίωσε τη συνάντηση λόγω σημάτων από τη Μόσχα ότι δεν θα υποχωρούσε στις απαιτήσεις της για την Ουκρανία.

«Ο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη τακτικής επικοινωνίας», δήλωσε ο Λαβρόφ στο RIA. «Αυτό είναι κρίσιμο για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι για προσωπικές συναντήσεις όταν απαιτηθεί».

Παράλληλα, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρωσία μέσω διπλωματικών καναλιών ότι εξετάζουν πρόταση του προέδρου Πούτιν για διατήρηση των περιορισμών της συνθήκης New START και μετά τη λήξη της τον Φεβρουάριο του 2026. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ, δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς της συνθήκης για ένα έτος μετά τη λήξη της, εφόσον οι ΗΠΑ ανταποκριθούν αντίστοιχα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



