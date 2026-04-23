Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος

Στη σύλληψη ενός άνδρα στα Λεχαινά προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, μετά από έλεγχο σε μοτοσικλέτα που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι είχαν αλλοιωθεί τα στοιχεία κατασκευαστή του οχήματος.

23 Απρ. 2026 12:42
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε χθες το πρωί στα Λεχαινά ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας. Παράλληλα, προέκυψε ότι είχαν αλλοιωθεί και τα στοιχεία κατασκευαστή του οχήματος, στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψή του.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

