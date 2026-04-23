Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε χθες το πρωί στα Λεχαινά ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας. Παράλληλα, προέκυψε ότι είχαν αλλοιωθεί και τα στοιχεία κατασκευαστή του οχήματος, στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψή του.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

