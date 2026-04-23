Πάτρα: Δύο συλλήψεις οδηγών μοτοσικλέτας για παραβάσεις του ΚΟΚ

Δύο ακόμη περιπτώσεις παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καταγράφηκαν στην Πάτρα, με αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να προχωρούν σε ισάριθμες συλλήψεις οδηγών μοτοσικλέτας. Και στις δύο υποθέσεις, οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι οι οδηγοί κυκλοφορούσαν παρά το γεγονός ότι τους είχαν ήδη επιβληθεί διοικητικά μέτρα για παλαιότερες τροχονομικές παραβάσεις.

Αστυνομία
23 Απρ. 2026 12:32
Pelop News

Σε δύο συλλήψεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, σε διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν στην Πάτρα.

Η πρώτη σύλληψη έγινε χθες το πρωί, όταν σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε ημεδαπό άνδρα διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε, η άδειά του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο εξαιτίας τροχονομικών παραβάσεων.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε χθες το βράδυ, επίσης στην Πάτρα, όταν αστυνομικοί της ίδιας ομάδας προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άνδρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία κυκλοφορίας, τα οποία του είχαν αφαιρεθεί επίσης στο παρελθόν για τροχονομικές παραβάσεις.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν τις προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι έλεγχοι για την τήρηση του ΚΟΚ συνεχίζονται.

