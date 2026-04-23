Δυτική Αχαΐα: Έτσι χτυπούσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα λουόμενων σε παραλία – Εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις

Δέκα υποθέσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα λουόμενων, που είχαν σημειωθεί σε παραλιακή περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, εξιχνιάστηκαν έπειτα από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να δρούσε μαζί με άγνωστους συνεργούς του, με στόχο οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά σε παραλία, την ώρα που οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονταν για μπάνιο.

Πώς δρούσαν

Η δράση της ομάδας τοποθετείται στο διάστημα από τις 19 Ιουνίου έως τις 23 Αυγούστου 2024. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα αποδίδονται στους κατηγορούμενους συνολικά δέκα περιπτώσεις, από τις οποίες οι επτά ήταν τετελεσμένες κλοπές και οι τρεις απόπειρες.

Κατά τη μεθοδολογία που προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες επέλεγαν κυρίως τις μεσημεριανές ώρες για να κινηθούν, παρακολουθούσαν τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα και φρόντιζαν πρώτα να διαπιστώσουν ότι οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν στις παραλίες. Όταν έκριναν ότι υπήρχε πρόσφορο έδαφος, χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία, παραβίαζαν τα οχήματα και αφαιρούσαν χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Τι άρπαξαν

Από τις κλοπές που αποδίδονται στην ομάδα αφαιρέθηκαν συνολικά 1.650 ευρώ, ένα ραδιόφωνο, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, δύο πινακίδες κυκλοφορίας, προσωπικά έγγραφα και γυαλιά.

Η εικόνα που σχημάτισαν οι αστυνομικοί δείχνει ότι οι κινήσεις τους δεν ήταν τυχαίες, αλλά οργανωμένες, με σαφή επιλογή στόχων και συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης.

Τα μέτρα προφύλαξης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Επέλεγαν σημεία που τους έδιναν τη δυνατότητα να διαφύγουν από διαφορετικές κατευθύνσεις, ώστε να απομακρύνονται γρήγορα από τον χώρο μετά την κλοπή.

Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την επιλογή ωρών και τη σταθερή μεθοδολογία τους, ήταν από τα βασικά χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν στην έρευνα των αστυνομικών.

Πώς έφτασαν στον κατηγορούμενο

Η εξιχνίαση των υποθέσεων και η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου προέκυψαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα των αστυνομικών της Δυτικής Αχαΐας, αλλά και από την ανάλυση του τρόπου δράσης των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι Αρχές επισημαίνουν ακόμη ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, στοιχείο που επίσης αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

