Νέα δεδομένα αναδεικνύονται από το εγκεκριμένο master plan του λιμένα Πατρών, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης μονάδων αποθήκευσης και επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων (mud plant) τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο λιμάνι, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα σχεδιασμού και χρήσεων της λιμενικής ζώνης.

Πάτρα: Το master plan των γεωτρήσεων για νότιο και βόρειο λιμάνι - Τα μίγματα στην αυλή μας; Στην προβλήτα δεξιά, αμέσως μετά τον μόλο της Αγίου Νικολάου, προβλέπεται η εγκατάσταση για το mud plant από τις εξορύξεις σε «περίπτωση έκτακτης ανάγκης»
23 Απρ. 2026 12:00
Η πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ΟΛΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπήρχε σχεδιασμός για τέτοιες εγκαταστάσεις στο βόρειο λιμάνι. Ωστόσο, το εγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει ρητά τη δυνατότητα χωροθέτησης σχετικών δραστηριοτήτων και στις δύο ζώνες, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη συνοχή του σχεδιασμού και την κατεύθυνση ανάπτυξης της περιοχής.

Στα δεξιά διακρίνεται ο μόλος της Αγίου Νικολάου, στη μέση βρίσκεται η προβλήτα που προβλέπεται η αποθήκευση μιγμάτων γεωτρήσεων και αριστερά ο χώρος που θα βρίσκεται η νέα μαρίνα. Πιο αριστερά βρίσκεται η δημοτική μαρίνα

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΟΛΠΑ, Π. Αναστασόπουλος, διευκρινίζει ότι η πρόβλεψη για το βόρειο (παλαιό) λιμάνι έχει καθαρά επικουρικό χαρακτήρα και αφορά μόνο ενδεχόμενη χρήση έκτακτης ανάγκης. Οπως υποστηρίζει, η κύρια δραστηριότητα εξυπηρέτησης υπεράκτιων γεωτρήσεων προορίζεται αποκλειστικά για το νότιο λιμάνι, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές και χωροταξικές προϋποθέσεις.

Παναγιώτης Αναστασόπουλος

Ο ίδιος τονίζει ότι στο παλαιό λιμάνι προγραμματίζονται τουριστικές δραστηριότητες, όπως κρουαζιέρα και yachting, ενώ απορρίπτει τα σενάρια εγκατάστασης βαριάς βιομηχανικής δραστηριότητας εκεί, κάνοντας λόγο για υπερβολές και κινδυνολογία.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το master plan επιτρέπει ρητά τέτοιες χρήσεις και στο βόρειο λιμάνι παραμένει κομβικό σημείο της συζήτησης. Διότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της σημερινής διοίκησης, το θεσμικό πλαίσιο που εγκρίνεται καθορίζει δυνατότητες που δεσμεύουν το μέλλον της περιοχής.

Με άλλα λόγια, ενώ η διοίκηση διαβεβαιώνει ότι «προβλέπεται αλλά δεν θα γίνει», η πρόβλεψη αυτή καθαυτή δεν παύει να υπάρχει και να επιτρέπει την εγκατάσταση αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Και αυτό εγείρει το βασικό ερώτημα: κατά πόσο αρκούν οι διαβεβαιώσεις προσώπων, όταν ο σχεδιασμός που εγκρίνεται αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφορετικών χρήσεων στο μέλλον.

Στο ΠΔ8 είναι ο προβλήτας όπου προβλέπεται το mud plant, δηλαδή ανάμεσα σε κρουαζιέρα και μαρίνα

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της χωρικής εγγύτητας του βόρειου λιμανιού με δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής, καθώς και με σχεδιαζόμενες επενδύσεις υψηλού επιπέδου, όπως η μαρίνα mega yacht. Η συνύπαρξη τέτοιων χρήσεων με βαριά βιομηχανική δραστηριότητα παραμένει ζητούμενο ως προς τη βιωσιμότητα και τη συνοχή του σχεδιασμού.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή εκφράζει αντιρρήσεις, επισημαίνοντας ότι τέτοιες προβλέψεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον χαρακτήρα της παραλιακής ζώνης και τον ευρύτερο σχεδιασμό ανάπλασης.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δεν περιορίζεται στις σημερινές προθέσεις της διοίκησης. Ο νόμος και το εγκεκριμένο master plan διαμορφώνουν ένα πλαίσιο δυνατοτήτων που παραμένει σε ισχύ ανεξαρτήτως προσώπων. Και αυτό είναι που τροφοδοτεί τη συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού και της πόλης.

