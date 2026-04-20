Σφοδρή κριτική της Δημοτικής Αρχής για το Master Plan του λιμένα της Πάτρας

Σε υψηλούς τόνους τοποθετείται η Δημοτική Αρχή για τις εξελίξεις γύρω από τη Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα της Πάτρας, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση όσων καταγγέλλονταν το προηγούμενο διάστημα και για σύγκρουση συμφερόντων εις βάρος της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με το σχόλιο της Δημοτικής Αρχής, «οι μάσκες έπεσαν» μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, του αναπτυξιακού προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης, υποστηρίζοντας ότι πλέον αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις όσων εμπλέκονται στη διαχείριση του λιμένα.

«Πράσινο φως» για το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Κικίλιας: «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη»

Αιχμές για δανειστές και διοίκηση του λιμανιού

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι «η αλήθεια δεν χρειάζεται φτιασιδώματα», κατηγορώντας ευθέως τους δανειστές ότι επιχειρούν να αποκρύψουν κρίσιμες πτυχές του σχεδιασμού. Όπως τονίζεται, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι επιλογές που προωθούνται εξυπηρετούν τα συμφέροντα οικονομικών παραγόντων, σε αντίθεση με τις ανάγκες και την ασφάλεια των πολιτών.

Ζήτημα δημόσιου χώρου, ασφάλειας και περιβάλλοντος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία του λιμένα για την πόλη, καθώς –όπως αναφέρεται– πρόκειται για «την αυλή του σπιτιού μας», έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον της Πάτρας.

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το Master Plan αποτελεί κρίσιμο ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την ασφάλεια των κατοίκων και των επόμενων γενεών, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη προστασίας του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής.

Συσκέψεις και Δημοτικό Συμβούλιο για τις επόμενες κινήσεις

Σε επίπεδο επόμενων ενεργειών, η Δημοτική Αρχή ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει σε κύκλο συσκέψεων και συναντήσεων με φορείς της πόλης, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή στάση απέναντι στις εξελίξεις.

Παράλληλα, προγραμματίζεται ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό αντικείμενο τη Μελέτη Διαχείρισης του λιμένα, αλλά και το ζήτημα της σιδηροδρομικής σύνδεσης, το οποίο παραμένει ανοιχτό και συνδέεται άμεσα με τον συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή.

Στο επίκεντρο η σύγκρουση για το μέλλον του λιμανιού

Το θέμα του λιμένα Πατρών αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα, με τη Δημοτική Αρχή να δηλώνει αποφασισμένη να εντείνει τις παρεμβάσεις της.

Όπως υπογραμμίζεται, το διακύβευμα δεν αφορά μόνο τεχνικές ή αναπτυξιακές επιλογές, αλλά τον ίδιο τον χαρακτήρα της πόλης και το μέλλον των πολιτών της.