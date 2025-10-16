Λεχαινά: Τέσσερις συλλήψεις για πλανόδιο εμπόριο χωρίς άδεια

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στα Λεχαινά, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τέσσερις άνδρες ελληνικής υπηκοότητας, οι οποίοι εντοπίστηκαν να διαθέτουν προς πώληση βιομηχανικά προϊόντα χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου, ενώ τα προϊόντα κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

